Nach dem Sommer direkt in den Winter – Kommt am Wochenende der erste Schnee?

Vergangene Woche hatten wir noch geradezu sommerliche Temperaturen – und an diesem Wochenende könnte schon der Winter kommen. Könnte es am Samstag tatsächlich schneien? „Es bleibt also auf jeden Fall spannend“, sagt Philippe Ernzer von Météo Boulaide am Dienstagabend dem Tageblatt. „Aus Nordosteuropa drückt polare Kaltluft in Richtung Südwest, während warme Luft aus Südwest dagegen schiebt.“ Dort, wo diese Gegensätze aufeinanderprallen, gibt es satte Niederschläge. „Und an der kalten Seite möglicherweise auch Schneefall“, sagt der Luxemburger Meteorologe.

Fraglich ist nun, wo die Grenze zwischen diesen Luftmassen entlangläuft. Ernzer hat zwei Varianten berechnet. Nach dem europäischen Wettermodell gibt es in der Nacht auf Samstag Schnee – über Norddeutschland. Nach dem amerikanischen Modell verläuft die Grenze weiter südlich. Da wäre vom späten Samstagabend bis zum frühen Sonntag in einem engen Streifen von Belgien über Luxemburg und die Mitte Deutschlands mit Schneefall zu rechnen, wie Ernzer auf seiner Webseite berichtet. Laut dem US-Modell könnten bis zu fünf Zentimeter Schnee über Luxemburg runterkommen.

Ob das wirklich eintrifft, ist aber nicht sicher: „Fast alle anderen Modelle sehen eher die milde Luft aus Südwest als Sieger dieses Luftmassengerangels, sodass ein tatsächlicher Wintereinbruch aus aktueller Sicht eher unwahrscheinlich ist“, sagt Ernzer. „Da das amerikanische Modell bisher trotzdem bei seiner Meinung bleibt, bleibt abzuwarten, ob dieses sich bald den anderen Modellen anschließt – oder ob die anderen auf die winterliche Schiene wechseln.“

Bis Donnerstag soll die Vorhersage laut Ernzer sicherer sein – und damit auch, ob in Luxemburg in diesem Jahr der Winter schon früher beginnt.