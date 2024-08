LuxAirport / Nach Reparaturarbeiten: Start- und Landebahn auf dem Findel wieder in Betrieb

Die Start- und Landebahn des Flughafen Findel war am Mittwochmorgen wegen eines Schadens an der Asphaltdecke gesperrt worden. Seit 14.30 Uhr ist sie inzwischen wieder vollständig geöffnet.

Der Flughafen Luxemburg musste wegen unerwarteter Reparaturarbeiten am Mittwochmorgen seine Start- und Landebahn sperren. Seit 14.30 Uhr können die betroffenen Passagiere aufatmen, denn die Flugpiste ist wieder vollständig geöffnet und in Betrieb. Das bestätigt LuxAirport am Nachmittag in einer Pressemitteilung.

Was war passiert?

Am Mittwochmorgen hatte die Flughafengesellschaft in einem Schreiben mitgeteilt, dass ein Schaden an der Asphaltdecke der Start- und Landebahn Reparaturarbeiten und damit eine Sperrung der Bahn veranlasst hatte. Der Schaden sei bei einer routinemäßigen Inspektion am Morgen festgestellt worden.

Die Reparaturen sollten bis zum frühen Nachmittag andauern, hieß es weiter von LuxAirport. Ein Teil der Landebahn sei bereits um 10.30 Uhr für eingeschränkte Starts wieder freigegeben worden. Landungen seien zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht möglich gewesen und ankommende Flugzeuge mussten zu anderen Flughäfen umgeleitet werden.

Weil es aufgrund der Reparaturarbeiten zu Verspätungen kam, wurden betroffene Passagiere aufgefordert, sich bei ihrer Fluggesellschaft über aktuelle Entwicklungen ihres Fluges zu informieren und ihre Reisepläne entsprechend anzupassen. Die folgenden Flüge waren betroffen:

Betroffene Flüge: Ankünfte in Luxemburg Grafik: LuxAirport

Betroffene Flüge: Abreisen aus Luxemburg Grafik: LuxAirport

Luxair meldete ihrerseits in einer Pressemitteilung am Mittwochmorgen, dass die unvorhergesehenen Wartungsarbeiten zu Störungen des Flugbetriebs führten. „Aufgrund der Einstellung des Flugbetriebs bis auf Weiteres ist mit Verspätungen zu rechnen, und der Flug nach Oslo musste annulliert werden“, schrieb die Fluggesellschaft.

Trotzdem sollten Luxair-Passagiere zur ursprünglich geplanten Zeit am Flughafen erscheinen und den Anweisungen der Fluggesellschaft folgen. Denn: Provisorische Lösungen sollten eine schnellstmögliche Wiederaufnahme des Flugbetriebs ermöglichen.

„Als Übergangslösung wurde bereits eine Verkürzung der Start- und Landebahn eingerichtet, sodass Flüge, die mit einer De Havilland Q400 betrieben werden, starten können“, hieß es in der Mitteilung. Die folgenden Flüge seien von Startverzögerungen in Luxemburg betroffen gewesen: Teneriffa – La Palma – Barcelona – Porto – Rom – Wien – Prag – Venedig – Kopenhagen – Cagliari.

Luxair-Kunden sollten sich bei Bedarf an die Telefonnummer 2456-1 wenden.