Nach vielen „ups and downs“ in dieser Saison stehen Kierra Anthony und Walferdingen im Halbfinale der Meisterschaft

Spannend war schon die erste Begegnung zwischen dem Vierten und Fünften der regulären Runde. Eine stark umkämpfte Partie sollte es auch im zweiten Spiel der „Best of three“-Serie geben. Am Ende konnte sich Walferdingen zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen behaupten und zieht somit ins Halbfinale ein.

Nach der verpassten Chance in Walferdingen startete Contern erneut besser ins Spiel. Mathieu eröffnete den Korbreigen mit einem Dreier. Das lokale Spiel war auf Treffer von außen ausgelegt, allerdings sollten die nächsten Versuche ihr Ziel verfehlen. Dennoch bestimmte der ABC das Geschehen und setzte sich ab. Nach einer Auszeit von Coach Brian Carroll zeigte Walferdingen eine Reaktion und machte mit zwei Distanzwürfen den Neun-Punkte-Rückstand wett. Zu Beginn des zweiten Viertels katapultierte Leid mit einem Dreier die Gäste in Front (17:19). Mit der jungen Auswechselspielerin Julianne Missavage hatte Carroll einen Glücksgriff getan. In 13 Minuten Einsatzzeit vor der Pause erzielte die ehemalige Wiltzerin einen Double-Double (12 Punkte, 11 Rebounds). Somit war Missavage verantwortlich für die Résidence-Führung (26:35).

Bis zur Pause war es an Contern, diesen Gäste-Bonus wieder zu reduzieren und dann bei Wiederbeginn den besseren Start zu erwischen (42:38). Cahill fand jetzt besser ins Spiel und Walferdingen holte sich die Führung wieder zurück (44:49). Die Einheimischen gaben nicht auf und befanden sich zu Beginn des letzten Viertels wieder auf Augenhöhe (54:54). Hermes und Cahill legten einen 11:0-Lauf aufs Parkett (55:65). Knapp fünf Minuten vor Spielende schien die Entscheidung gefallen, aber „Oldie“ Petrova wollte sich noch nicht geschlagen geben. 64 Sekunden vor der Schlusssirene fehlte dem ABC nur ein winziger Punkt (68:69). Anthony und Walferdingen ließen sich aber nicht mehr überraschen. „In der ersten Halbzeit konnten wir Amanda (Cahill) auf bescheidene sieben Punkte limitieren. Dies war unser Ziel. Aber Missavage hat uns sehr weh getan“, so Contern-Coach Fabienne Fuger. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, weil sie nie aufgegeben hat. Im letzten Viertel kannten wir eine kleine Schwäche, aber erneut sind wir zurückgekommen. Wir haben es Walferdingen keineswegs leicht gemacht. Eigentlich hätten wir ein drittes Spiel verdient gehabt.“

Erfolgsgarant Missavage

Dem war aber nicht so, zweimal knapp verloren bedeutet für Contern das Ende der Saison. Walferdingen und Nora Hermes können sich derweil aufs Halbfinale freuen. „Wir hatten ein kleines Down während der Saison, umso erfreuter waren wir, auf Rang vier abschließen zu können und jetzt nach zwei Partien im Halbfinale zu stehen. So können wir am Samstag pausieren und haben eine Woche Zeit, uns auf Düdelingen vorzubereiten. Neben unserer aggressiven Verteidigung war heute Julianne (Missavage) der Erfolgsgarant. Sie ist unser ‚Project’, wir sind so froh über ihre Leistungssteigerung in Walferdingen.“

In den beiden anderen Partien am Mittwochabend gab es logische Auswärtserfolge von Düdelingen und Hostert, auch wenn die Musel Pikes doch etwas überraschend zur Halbzeit mit einem Punkt gegen den amtierenden Meister führten. Gegen die treffsichere Ferenz musste der T71 bis in die Schlussphase zittern, um einem Entscheidungsspiel zu entgehen. Der vierte und letzte Halbfinalist wird am Donnerstag zwischen Steinsel und Bartringen ermittelt.

Statistik Musel Pikes – Düdelingen 76:81 (39:38)

Viertel: 19:16, 20:22, 13:24, 24:19

Musel Pikes: Ferenz 46, Edringer 14, Bidinger 9, Mathis 3, Marcel 2, Gruskovnjak 2

Düdelingen: Jones 18, Rice 18, Dittgen 15, Mossong 14, Etute 11, Geniets 5

Schiedsrichter: Donckel/Kaminskas Esch – Hostert 69:94 (31:42)

Viertel: 17:23, 14:19, 18:28, 20:24

Esch: Likhtarovich 29, Coulon 18, Burgund 10, Robert 7, Schulté 3, Glanclaude 2, M. Chaumont 0

Hostert: Van Kleunen 23, Logic 20, Dowdell 16, L. Hetting 11, Wolff 8, Schmitz 6, T. Hetting 4, J. Schreiner 3, Hetto 3, Leches 0, Rollmann 0

Schiedsrichter: Hermann/Colella Contern – Walferdingen 70:78 (36:38)

Viertel: 17:16, 19:22, 12:13, 22:27

Contern: Wurtz 25, Petrova 13, Richards 11, Mathieu 11, Kauffmann 8, Braun 2, Mreches 0, Irthum 0

Walferdingen: Cahill 22, Anthony 19, Missavage 16, Hermes 7, Leid 7, Bourg 5, Colbach 2, Hämäläinen 0

Schiedsrichter: Meisch/Monkunas