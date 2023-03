In den vorderen Reihen wird verhandelt, in den hinteren gerechnet und notiert: Die Tripartite-Runde am Freitag hat begonnen

Die dritte Tripartite innerhalb der letzten zwölf Monate hat am Freitagmorgen begonnen. Verhandelt wird aber erst am Nachmittag, nachdem Gewerkschaften und Patronat ihre Forderungen am Morgen noch einmal in großer Runde präsentiert haben.

Stand 15:30 – Seit über einer Stunde diskutieren die Sozialpartner mittlerweile über den Vorschlag der Regierung.

Stand 15:00 – Wie RTL berichtet, soll der Vorschlag das Weiterführen der Energiehilfen für weitere drei Monate beinhalten. Derzeit laufen die Energiesubventionen Ende des Jahres aus. Zudem hat die Regierung vorgeschlagen, die Steuertabelle an eine der erfallenen Indextranchen anzupassen. Die Gewerkschaften hatten die Kompensierung aller acht Indextrachen seit der letzten Anpassung gefordert. Dem Tageblatt wurden diese Informationen bestätigt.

Stand 14:50 – Die Regierung hat Tageblatt-Informationen zufolge Patronat und Gewerkschaften ein erstes Maßnahmenpaket unterbreitet. Daraufhin haben sich sowohl Gewerkschafts- und Patronatsvertreter für Beratungen zurückgezogen.

Stand 12:30 – Gewerkschaften, Patronat und Regierungsvertreter sind am Freitagmorgen auf Schloss Senningen zum dritten Treffen des „Comité de coordination tripartite“ der letzten zwölf Monate zusammengekommen. die ganz harten Bandagen wurden am Freitagmorgen aber noch nicht ausgepackt. Tageblatt-Informationen zufolge haben sowohl Gewerkschafts- als auch Patronatsvertreter am Morgen ihre Forderungen noch einmal vor versammelter Runde vorgestellt.

In einer ersten Pause gegen 12 Uhr zog sich Premierminister Xavier Bettel kurz mit UEL-Präsident Michel Reckinger zurück, ehe sich Regierungs- und Patronatsvertreter noch einmal gemeinsam zu koordinierten schienen. Einen Zeitrahmen wollte keiner der an den Verhandlungen Beteiligten nennen – nach der Pause soll noch ein Vertreter des Statec über die Kosten möglicher Mehrwertsteuer-Manipulationen referieren, ehe die Verhandlungen dann richtig beginnen.

Bis Donnerstagabend war nicht klar, ob am Freitag auch über die Anpassung der Steuertabelle diskutiert werden soll. Das war eine Grundforderung von Gewerkschaftsseite – das Patronat wollte hingegen eine Diskussion ber Steuern vermeiden. Informationen des Tageblatt zufolge aber setzten die LSAP und DP am Donnerstagabend die Steuertabelle auf die Tagesordnung der Tripartite. Die Grünen wollten hingegen lieber über gezieltere Maßnahmen für Gering- und Mittelverdiener diskutieren. Diskussionen über strukturelle Anpassungen wolle man auf der Tripartite lieber vermeiden, war noch am Donnerstag aus den Parteireihen der Grünen zu hören.

Premierminister Xavier Bettel hatte die Tripartite etwas überraschend Anfang Februar einberufen, nachdem das nationale Statistikamt seine Inflationsprognosen erneuert hatte. In der Prognose prognostiziert das Statec eine weitre Indextranche für das vierte Quartal dieses Jahres und eine Erhöhung der Inflation im kommenden Jahr durch das Auslaufen zahlreicher Hilfsmaßnahmen am 31. Dezember 2023.