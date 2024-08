Mondorf / Straßenbauverwaltung kündigt Arbeiten an der A13 über das Wochenende an

Die Straßenbauverwaltung kündigt Arbeiten auf der A13 an. Von Freitag, dem 23. August, 19.30 Uhr, bis Montag, dem 26. August, 5 Uhr erneuert die Behörde die Fahrbahnfugen (fr.: joint de chaussée) am Verteiler Mondorf in Richtung Esch.

Der Verkehr auf der A13 wird zwischen dem Verteiler Mondorf und dem Tunnel Mondorf im Gegenverkehr auf einer Fahrspur pro Richtung geführt. Während der Arbeiten bleibt die Höchstgeschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt auf 70km/h begrenzt. Der Zugang zum Verteiler Mondorf in Richtung Esch wird zudem gesperrt.

Der Verkehr von der N16 auf die A13 in Richtung Esch wird ab dem Verteiler Mondorf über die N16, den CR149, die rue John Gruen, die rue Saint-Michel, die place Bernard Weber, die N16 und anschließend den Verteiler Altwies umgeleitet.

Die Straßenbauverwaltung erwartet aufgrund der Vorbereitungsarbeiten bereits am Nachmittag der Schließung erste Verkehrsbehinderungen.