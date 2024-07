Lorentzweiler / Stau auf der A7: Grouft-Tunnel wegen Brand eines Autos geschlossen

Mitten im Berufsverkehr fängt ein Auto im Tunnel Grouft auf der A7 an zu brennen – das sorgt derzeit für einen riesigen Stau vor dem Tunnel, der wegen des Feuers geschlossen werden musste. Das geht aus einer Meldung der Cita-Verkehrszentrale von 17.12 Uhr hervor. Die Durchfahrt ist in beiden Richtungen nicht möglich. In Richtung Luxemburg-Stadt solle der Verkehr spätestens bei der Ausfahrt Lorentzweiler die A7 verlassen, in Richtung Norden solle die Ausfahrt Waldhaff genommen werden.

Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante