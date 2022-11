Regierung: Am 8. Oktober 2023 wählt Luxemburg sein Parlament

Der Termin für die Chamberwahlen 2023 steht: Am Sonntag, dem 8. Oktober kommenden Jahres können die Einwohner Luxemburgs ihr Parlament wählen. Das hat das Staatsministerium am Mittwochmittag mitgeteilt. Im kommenden Sommer sind auch Kommunalwahlen, sie finden am 11. Juni statt.

Bei den Parlamentswahlen werden 60 Abgeordnete gewählt, die dann die Abgeordnetenkammer (das nationale Parlament) bilden. Die reguläre Amtszeit der Abgeordneten dauert fünf Jahre. EU-Bürger dürfen zwar bei den Kommunalwahlen und Europawahlen wählen, die nationalen Parlamentswahlen sind jedoch den Luxemburgern vorbehalten. Luxemburger im Ausland können per Briefwahl abstimmen.

Für alle in den Wählerverzeichnissen eingetragenen Wähler besteht eine Wahlpflicht, von der man sich entschuldigen lassen kann. Die jeweiligen Gemeindeverwaltungen übermitteln den Wählern mindestens fünf Tage vor dem Wahltag eine Wahlbenachrichtigung.