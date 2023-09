Das Bahnhofsviertel gilt als Brennpunkt der Stadt Luxemburg und ist unter anderem berüchtigt wegen der dort grassierenden Drogenkriminalität. Regelmäßig führt die Police Lëtzebuerg dort gezielte Kontrollen durch. Die Polizei berichtet in ihrem Bulletin vom Mittwoch von einer „großangelegten Drogen- und Kriminalitätskontrolle“ in der rue Joseph Junck. 13 Polizeibeamte und die Hundestaffel waren im Einsatz.

So wurden an dem Abend sieben Personen kontrolliert und anschließend zur weiteren Überprüfung und Abwicklung daraus resultierender Amtshandlungen mit auf das Polizeirevier gebracht, heißt es. Bei einigen der Kontrollierten war die Kontrolle tatsächlich ergiebig: Die Beamten konnten „geringe Mengen an Marihuana“ finden. Von anderen Drogen, illegalen Gegenständen oder sonstige mögliche Verstöße wird nicht berichtet.

Was Sie auch noch interessieren könnte:

– Editorial / Wo bleibt unser Batman?

– Bahnhofsviertel / Das Quartier Gare zwischen Ablehnung und Verklärung – ein persönlicher Streifzug

– Bahnhofsviertel / Fragwürdige Praktiken an Polizeidienststelle – Minister Kox hüllt sich in Schweigen

– Analyse / In Luxemburg ist die Kluft zwischen Arm und Reich gestiegen, die soziale Mobilität hat abgenommen