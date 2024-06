Luxemburg / Niedrigere Zinsen bei der Sparkasse: Produkte mit variablem Zinssatz werden um 0,50 Prozent gesenkt

Ab dem 1. Juli nimmt die Sparkasse eine Senkung von 0,50 Prozent auf Produkte mit variablem Zinssatz, insbesondere auf Hypothekendarlehen, vor. Das meldet das Finanzinstitut in einer Pressemitteilung am Freitag. Diese Anpassung um 0,50 Prozent basiere auf den Prognosen über die Entwicklung der Finanzmärkte in den kommenden Monaten und berücksichtige die diversifizierten Refinanzierungsquellen der Bank.

„Die Zinssenkung wird sowohl für laufende Hypothekendarlehen mit variablem Zinssatz, als auch für neue Finanzierungsanträge gelten“, schreibt die Bank. Sie entlaste damit die Haushalte zahlreicher Kunden und ziele darauf ab, für zukünftige Hausbesitzer bereits jetzt günstigere Finanzierungsbedingungen zu schaffen. Die Zinssätze für Sparprodukte sollen dieser Anpassung folgen.