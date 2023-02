Ein Zwischenfall bei der Biogasanlage in Beckerich hat dazu geführt, dass „Biomasse“ nahegelegene Gewässer verschmutzt hat: Der Millebaach, der Näerdenerbaach und dann der Pall-Bach wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Das hat die Wasserwirtschaftsverwaltung (angesiedelt im Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung) am Samstag mitgeteilt. Demzufolge war es gegen 8 Uhr zu dem Unfall gekommen.

Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen, fanden an mehreren Stellen Pumparbeiten statt. In der Pall und „präventiv“ in der Attert wurden Belüfter installiert. Außerdem wurden Proben entnommen – aber: „Die Auswirkungen auf die verschiedenen Wasserläufe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden“, heißt es in der Mitteilung. Die Überwachung der Verschmutzung werde über das Wochenende fortgesetzt.

Beamte des CGDIS, des Sidero (Interkommunaler Verband zur Entgiftung der Abwässer des Westens) sowie Spezialisten der Polizei und von Natur- und Forstverwaltung (ANF) und Wasserwirtschaftsverwaltung (AGE) waren dazu vor Ort. Die zuständige Staatsanwaltschaft wurde ebenfalls informiert.

Dies ist nicht der erste Zwischenfall mit der Biogasanlage. Das deutsche Bundesumweltamt hat vor einiger Zeit allgemein große Sicherheitsprobleme bei solchen Anlagen festgestellt.

In einer dreiteiligen Artikelserie hat sich unser Gastautor René Oth ebenfalls kritisch mit den Anlagen auseinandergesetzt. Diese Beiträge finden Sie hier, hier und hier.