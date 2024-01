Die Pegel der Gewässer in Luxemburg steigen immer weiter. Am Dienstagnachmittag hat der staatliche Wetterdienst Meteolux seine Wetter-Warnstufe erhöht: Roter Alarm wegen der Gefahr „erheblicher Überschwemmungen“ in der Südhälfte Luxemburgs.

Meteolux hat am Dienstagnachmittag (2.1.24) für den Süden des Landes einen Alarm der Stufe „rot“ ausgegeben – zuletzt war die Alarmstufe für das ganze Land in Sachen Hochwasser mit „orange“ eingeordnet worden. Die aktualisierte Warnung bedeutet: Von Dienstag bis Mittwochabend sind „erhebliche Überschwemmungen möglich, auch in selten betroffenen Gebieten“, heißt es auf der Website von Meteolux. Der Wetterdienst verweist weiter auf die Hochwasserwarnseite des Wasserwirtschaftsamtes, inondations.lu, wo es heißt: „Es besteht Gefahr für Mensch und Eigentum“. Dem erwartungsgemäß gesteigerten Interesse der Bevölkerung war inondations.lu am frühen Abend aber offenbar nicht gewachsen: Ab 17.30 Uhr war die Seite für mindestens 30 Minuten nicht erreichbar.

Eine Krisenzelle ist am Dienstag nicht einberufen worden, wie Luc Feller, Hochkommissar für nationale Sicherheit, am Abend gegenüber dem Tageblatt erklärt. Das „Haut-Commissariat à la Protection nationale“ habe sich am Dienstag mit CGDIS, Wasserwirtschaftsamt und Meteolux regelmäßig abgestimmt. „Wir haben noch nicht einen Fall für eine Krisenzelle im Moment“, sagt Feller. „Ich betone: Im Moment noch nicht.“ Spätestens am Mittwochmorgen werde die Lage weiter evaluiert.

Meteolux gibt seine Warnungen stets für die nördliche und die südliche Landeshälfte heraus. Im Norden werden eher „geringe Hochwasser“ erwartet, die aber lokal ebenfalls zu Überschwemmungen und

Schäden führen können. „Bei Aktivitäten in betroffenen Gebieten ist Vorsicht geboten“, heißt es.

Auf der speziellen Website des Hochwassermeldedienstes* teilt dieser mit, in „Warnbereitschaft“ zu sein: Die Wasserstände von Alzette und den Nebengewässern werden weiter schnell ansteigen und am Dienstagabend voraussichtlich an allen Pegeln die „cote de préalerte“ überschreiten.

Die Überschreitung der „cote d’alerte“ durch die Alzette werde bereits für den späten Abend beziehungsweise nach Mitternacht erwartet.

Auch an der Sauer sei eine Überschreitung der Schwelle für den Voralarm zu erwarten, so in Diekirch wie auch in Bollendorf. Dass sogar die Schwelle für den (Voll)-Alarm am Pegel Diekirch überschritten wird, sei „derzeit noch nicht auszuschließen“.

Warnungen gibt es aber nicht nur wegen Hochwasser: Bis 3.59 Uhr am frühen Mittwochmorgen gilt auch gelber Alarm wegen starken Winden. Bis zu 75 km/h können die Windböen laut Meteolux dann erreichen. Zudem gibt es einen gelben Alarm wegen starker Regenfälle. Bis 20.59 Uhr könnten zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter herunterkommen. Gegenüber dem Tageblatt erklärt der Wetterexperte Philippe Ernzer: In den ersten beiden Januar-Tagen hat es in Luxemburg fast so viel geregnet wie normalerweise im ganzen Januar.

Das Rettungskorps CGDIS hat um 17 gemeldet, während der Unwetter zwischen 7 Uhr und 17 Uhr fünf Einsätze wegen Überschwemmungen und einen Einsatz wegen eines umgestürzten Baumes auf der Straße durchgeführt zu haben.

Entspannung am Mittwoch?

Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz hat am Dienstag für die Sauer folgende Einschätzung abgegeben: „Im Tagesverlauf des Mittwochs werden die Wasserstände an den Pegeln der Sauer voraussichtlich wieder fallen.“

Auch ein umgestürzter Baum hat das CGDIS am Dienstag beschäftigt Foto: Editpress/Alain Rischard