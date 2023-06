Das Nationalmuseum braucht 100.000 Euro, um den „Champion“, eines der emblematischsten Gemälde von Joseph Kutter, zu erwerben. Das Geld soll per „Crowdfunding“ zusammenkommen. Unterstützt wird die Kampagne von den nationalen Radchampions Christine Majerus, Fränk und Andy Schleck.

Eine Pressekonferenz in einem Museum ist nichts Außergewöhnliches, eine, an der zwei luxemburgische Sportgrößen teilnehmen, schon eher. Drei Radprofis und Champions unterstützen die Kampagne „Klammt mat an d’Course“, um per Crowdfunding das nötige Kapital zu sammeln, um eines der bekanntesten Werke von Joseph Kutter zu kaufen.

Da das Gemälde aus dem Jahre 1932 Nicolas Frantz, den luxemburgischen Tour-de-France-Sieger von 1927 und 1928 zeigt, entschieden sich die Verantwortlichen des Museums, bekannte luxemburgische Radprofis um Unterstützung zu bitten. Christine Majerus, Andy Schleck und Fränk Schleck haben sich bereit erklärt, ihr Image in den Dienst der Kampagne zu stellen und die Pose von Nicolas Frantz auf dem Bild als Werbung für die Spendenkampagne zu reproduzieren.

Christine Majerus und Fränk Schleck Editpress

Schon 2006 habe ihm der damalige Museumsdirektor gesagt, wenn das Museum nur noch einen Kutter kaufen sollte, dann müsste es der „Champion“ sein, erinnert sich Michel Polfer, der heutige Direktor. Dass es nun er sei, der die Gelegenheit dazu bekommt, damit habe er nicht gerechnet.

Das Bild hängt zwar schon seit rund 40 Jahren im Nationalmuseum auf dem Fischmarkt, doch bisher nur als Leihgabe. Auch als der Besitzer vor etwa zehn Jahren starb, überließen es die Erben dem Museum. Kürzlich hätten sie jedoch ihren Wunsch mitgeteilt, das Bild verkaufen zu wollen.

Laut Michel Polfer geht es mit der Kampagne nicht nur darum, Geld für das Bild zu sammeln, sondern auch, die Öffentlichkeit für den Erhalt des Kulturerbes im Allgemeinen und die Arbeit des Museums im Speziellen zu sensibilisieren.

Auf die im Raum hängende Frage, warum das Kulturministerium denn nicht selbst das Bild kauft, antwortete Kulturministerin Sam Tanson ungefragt: „Mit der Aktion soll jedem die Gelegenheit geboten werden, etwas für den Erhalt des luxemburgischen Kulturguts beizusteuern.“ 2016 habe man gute Erfahrungen beim Ankauf des Bildes „Vue sur le château de Larochette“ von Barend Cornelis Koekkoek gemacht. Laut Jo Kox, dem Präsidenten des „Fonds culturel national“ (Focuna), hätten damals erstaunlich viele Leute aus der Gegend um Fels Geld gespendet, was das Interesse der Menschen für ihr lokales Kulturgut gezeigt habe.