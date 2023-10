Am letzten Spieltag vor den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Island (13. Oktober) und die Slowakei (16. Oktober) konnten einige Nationalspieler Selbstbewusstsein für die anstehenden Aufgaben tanken.

In der Startelf: Nach vier Niederlagen in Folge durfte sich Mainz 05 in der Bundesliga wieder über einen Punkt freuen. Gegen Borussia Mönchengladbach stand Leandro Barreiro 90 Minuten auf dem Platz. Zum Luxemburger Duell kam es nicht. Yvandro Borges war bei der Fohlen-Reserve im Einsatz.

Am Freitag mussten Dirk Carlson und St. Pölten eine empfindliche 1:4-Niederlage gegen Stripfing/Weiden einstecken. Der Nationalspieler kam überraschenderweise im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Eine Etage höher, in der ersten österreichischen Bundesliga, siegte die Austria Wien souverän mit 4:0 gegen BW Linz. Marvin Martins sah die Gelbe Karte.

Maxime Chanot und der AC Ajaccio sicherten sich in der Ligue 2 einen Punkt gegen Saint-Etienne (0:0). Das gleiche Resultat gab es für Mica Pinto und Vitesse Arnheim gegen Excelsior Rotterdam. Der Linksverteidiger wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

Der frisch gebackene Nationalmannschafts-Rückkehrer Olivier Thill musste an diesem Wochenende mit Sanliurfaspor in der zweiten türkischen Liga eine knappe 1:2-Niederlage gegen Gençlerbirligi einstecken. Vincent Thill und Sabah FK teilten zum dritten Mal in Folge die Punkte (1:1 gegen Araz). Sébastien Thill macht es derzeit besser. Stal Rzeszow landete den dritten Sieg nacheinander (1:0 gegen Podbeskidzie). Der Mittelfeldspieler sah Gelb und stand 90 Minuten auf dem Platz.

Timothé Rupil und Mainz II erlitten in der Regionalliga Südwest eine 0:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart II.

Beim Duell zwischen Degerfors und Halmstad in der ersten schwedischen Liga war Verteidiger Seid Korac der beste Mann auf dem Platz.

Als letzter Nationalspieler musste am Sonntagabend (19.15 Uhr) Anthony Moris ran. Die Union Saint-Gilloise gewann auswärts mit 4:0 gegen Saint-Trond und führt weiterhin die Jupiler League an.

Kurz davor war es in Russland zum Spitzenspiel zwischen Spartak und ZSKA Moskau gekommen. Christopher Martins stand beim 2:2-Unentschieden 64 Minuten auf dem Platz.

Eingewechselt: Im Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen nahm Mathias Olesen erstmals seit seiner Verletzung wieder auf der Bank Platz. Bei der 0:3-Niederlage wurde der Mittelfeldspieler in der 75. Minute für Denis Huseinbasic eingewechselt.

Alessio Curci (Francs Borains) bekam 13 Minuten Spielzeit im Duell mit Club NXT, dem Nachwuchs des FC Brügge.

Nicht im Einsatz: In der dritten Bundesliga fehlte Laurent Jans (Waldhof Mannheim) beim 1:1 gegen Viktoria Köln wegen einer leichten Verletzung. Für die Länderspiele sollte der FLF-Kapitän aber wieder fit sein. Auch Lars Gerson (Kongsvinger IL) wurde an diesem Wochenende geschont. Enes Mahmutovic (ZSKA Sofia) schaffte es nicht ins Aufgebot.

Gerson Rodrigues hat sich mittlerweile von seiner Verletzung erholt, musste aber den 3:2-Erfolg von Sivasspor gegen Pendikspor von der Bank aus beobachten.

In der zweiten deutschen Bundesliga gewann der FC St. Pauli sein viertes Spiel in Folge. Zum vierten Mal in Folge wurde Danel Sinani nicht eingesetzt. Eldin Dzogovic saß beim 1:1 des 1. FC Magdeburg gegen den Karlsuher SC auf der Bank.

Verletzt: Nach seiner Knöchelverletzung am vergangenen Montag stand Florian Bohnert nicht im Kader des SC Bastia. Auch die beiden EM-Qualifikationsspiele wird der Außenverteidiger verpassen.