Dublin-III-Verordnung / Regierung eröffnet erstes „Rückkehrhaus“ für „illegal aufhältige Personen“

Die am 26.06.2013 verabschiedete Dublin-III-Verordnung regelt, welcher Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens verantwortlich ist. Dieses Verfahren wird als „Dublin-Verfahren“ bezeichnet. Die Verordnung gilt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz.