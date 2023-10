Christopher Martins und Co. müssen am Montag ihre Topform aufrufen

Das kleine aber vorentscheidende Finale der EM-Qualifikationsgruppe J steigt am Montagabend. Die „Roten Löwen“ wollen mit einem Sieg gegen die Slowakei die Tür zur Europameisterschaft 2024 weit aufstoßen. Nationaltrainer Luc Holtz spricht vom wichtigsten Spiel seiner Karriere.

Luxemburg reiste mit einem Rekord und einem Punkt aus Island (1:1) zurück. In der Geschichte des nationalen Fussballs hatte noch nie eine Nationalelf elf Punkte in einer Quali geholt. Dieser Rekord ist jedoch nur ein Baustein auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Luxemburg hat derzeit zwei Punkte weniger als der aktuelle Gruppenzweite Slowakei. Im direkten Duell am Montag (20.45 Uhr im Stade de Luxembourg) muss Luxemburg demnach einen Sieg anpeilen, um vor den letzten beiden Spieltagen (gegen Bosnien und Liechtenstein) die bessere Ausgangsposition zu haben.

„Wir müssen viel Persönlichkeit auf den Platz bringen, wenn wir Geschichte schreiben wollen. Die Mentalität wird über den Ausgang des Spiels entscheiden. Egal wie die Partie verläuft, müssen wir bis zum Abpfiff alles geben“, sagt Luc Holtz. Der Nationaltrainer muss gegen die Slowakei auf die beiden Verteidiger Enes Mahmutovic (gesperrt) und Florian Bohnert (verletzt) verzichten. Dirk Carlson, der sich gegen Island an der Rippe verletzte, ist hingegen einsatzfähig.

Für die FLF-Spieler aber auch für Holtz ist das Duell gegen die Slowakei von unglaublich hohem Stellenwert: „Es ist das wichtigste und aufregendste Spiel meiner Karriere. Ich hätte mir vor einigen Jahren nicht ausmalen können, dass wir irgendwann um Platz zwei mitspielen können“.

Gegner Slowakei kann die Partie gegen Luxemburg mit ruhigerem Gemüt angehen. Ein Unentschieden würde der Mannschaft von PSG-Star Milan Skriniar reichen, um die FLF-Auswahl auf Abstand zu halten. „Wir haben noch viele Baustellen und sind erst seit etwas mehr als einem Jahr dabei, etwas aufzubauen. Die Luxemburger spielen hingegen schon lange zusammen. Dass sie mittlerweile unser Konkurrent um das EM-Ticket sind, überrascht mich nicht. Bereits beim 0:0 im März in Bratislava hatten wir es mit einem starken Gegner zu tun“, sagte Trainer Francesco Calzona am Sonntag bei der Pressekonferenz.

Sollte es nicht mit der direkten EM-Quali reichen, hat Luxemburg höchstwahrscheinlich noch einen Joker in der Hand. Die Türkei kann sich am Sonntagabend das EM-Ticket sichern, falls sie einen Punkt gegen Lettland holt. Tritt dieses Szenario ein, rückt die FLF-Auswahl als bester Gruppenzweiter der Nations League nach und kann im März 2024 wieder um eine EM-Teilnahme spielen. Dieser Fall tritt nur ein, falls Luxemburg sich nicht direkt über die EM-Quali für das Endturnier in Deutschland qualifiziert.