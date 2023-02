Nachdem die Straßenbauarbeiten im Rangwee und in der rue des Scillas auf Howald stark in Verzug geraten waren, teilte die Straßenbauverwaltung nun mit, dass der Rangwee ab dem 12. März wieder für den Verkehr geöffnet sein wird.

Im April vorigen Jahres hatten die „Ponts et Chaussées“ die Sperrung des Rangwees auf Howald bis zu Weihnachten 2022 bekannt gegeben. Die Arbeiten waren jedoch stark in Verzug geraten. Am Montagabend gab die Straßenbauverwaltung nun Einzelheiten über den Fortgang der Bauarbeiten bekannt.

Die wichtigste Nachricht ist, dass der „Rangwee“ ab dem 12. März wieder für den Verkehr geöffnet sein wird (s. Karte). Gleichzeitig wird auch der Boulevard de Kiev (die neue N3) für den Verkehr freigegeben. Ab dem Datum gelangen die Autofahrer dann durch den Tunnel Rangwee 2 zum Kreisverkehr Gluck. Am gleichen Tag beginnt die nächste Phase der Bauarbeiten: die Umgestaltung der rue des Scillas. Die Straße wird zwischen der rue des Bruyères und dem Rangwee-Tunnel gesperrt, was zu Beeinträchtigungen des Verkehrs und des öffentlichen Transports führen wird. Die rue des Scillas wird dann bis zum Kollektivurlaub nächsten Sommer zur Sackgasse, danach ist sie wieder für den Verkehr in beide Richtungen offen. Zu jedem Moment wird es einen Bürgersteig in der rue des Scillas geben.

Zwischen dem 13. Februar und dem 12. März müssen allerdings Fußgänger, die normalerweise den Rangwee benutzen, wegen Bauarbeiten an der Tramplattform einen Umweg durch die rue Scholer in Kauf nehmen.

Koordinationsprobleme

Für die Verspätung im vorgesehenen Zeitplan gibt es laut Straßenbauverwaltung mehrere Gründe. Es habe auf der Baustelle mehrere „Überraschungen“ gegeben. Offensichtlich hat es an der nötigen Koordination und Kommunikation gemangelt. So hätten drei verschiedene Bauunternehmer auf engstem Raum dort nebeneinander gearbeitet. Doch damit nicht genug, denn, wie Marc Schilling von den „Ponts et Chaussées“ erklärte, hätten zwei dieser Firmen zudem noch geplant, in den gleichen Wochen am gleichen Ort arbeiten zu wollen. Wer denn die Arbeiten koordinieren soll, sagte Schilling nicht. Hinzu seien dann noch Temperaturen unter fünf Grad gekommen, die die Arbeiten erschwerten.

Am Kreisverkehr Gluck sind indes auch noch größere Änderungen vorgesehen: In einer letzten Arbeitsphase wird später der Kreisverkehr verschwinden und durch eine herkömmliche Kreuzung ersetzt werden; der Verkehr aus der Stadt Richtung Autobahn wird unterirdisch unter der geplanten Kreuzung hindurchführen, vergleichbar mit der Verkehrsführung auf dem Glacis, sagte Robert Biel, Leiter der „Division des travaux neufs“ der Straßenbauverwaltung. Wie am Montagabend auch erstmals zu hören waren, wird dort eine kleine Brücke für die sanfte Mobilität gebaut; über diese „Passerelle“ werden Fußgänger und Radfahrer vom Rangwee aus zum neuen Park in Gasperich gelangen.

Zweck und Ziel seien die Arbeiten an der Tramlinie, erinnerte der Hesperinger Bürgermeister Marc Lies (CSV). Ab dem zweiten Trimester 2024 soll die Tram bis zum Fußballstadion – durch die rue des Scillas und den Rangwee – fahren. Die angrenzenden Häuser in der rue Scholer werden durch einen Lärmschutz aus Beton vom Verkehr abgeschirmt. Zur Seite der Häuser werde die Betonwand den Anschein von Holzbrettern haben. In Folge der Arbeiten wird die rue des Scillas mit vier Fahrbahnen für den Autoverkehr und zwei Tram-Fahrbahnen erheblich erweitert werden.

Die Frage besorgter Anwohner, ob der Rangwee noch einmal gesperrt werden müsse, beantwortete Marc Lies mit einem klaren Nein.

Einschränkungen muss während der Arbeiten auch der Tennisclub auf Howald hinnehmen, da dieser an die rue des Scillas angrenzt. Wie Lies am Montagabend sagte, werde in den nächsten Tagen mit dem Bau eines provisorischen Parkplatzes für etwa 25 Autos bei der Tennishalle begonnen. Um zu verhindern, dass dort wild geparkt wird, wird der Parkplatz durch eine Barriere gesichert, wobei der Tennisclub einen Schlüssel erhält. Mitte Juli wird dieser provisorische Parkplatz durch einen anderen – ebenfalls provisorischen – ersetzt.

Eine Frage seitens einer Anwohnerin konnte die Straßenbauverwaltung am Montagabend aber nur halb beantworten: „Warum dauerte es so lange, bis wir informiert wurden, schließlich war die Verspätung ja schon im Dezember bekannt?“, wollte die Frau wissen. „Wir wollten warten, bis wir Ihnen eben halt genaue Informationen geben konnten“, antwortete Robert Biel.

Grafik: Ville de Luxembourg

Buslinien Die neue Phase der Bauarbeiten ab dem 13. Februar zieht auch Änderungen bei den hauptstädtischen Buslinien 3, 5, 20, 23, 28, 29 nach sich. Infos zu den Fahrplanänderungen finden Sie unter www.vdl.lu/de/unterwegs/mit-dem-bus/busnetz-und-plaene/baustelle-rue-des-scillas.

Ortsbesichtigung Um sich die Arbeiten vor Ort anzusehen, lädt die Straßenbauverwaltung zu einer Besichtigung der Baustelle am 20. Februar um 16.30 Uhr ein. Interessierte müssen sich vorher unter der Mailadresse chantier.scillas@pch.etat.lu anmelden. Treffpunkt ist die Kreuzung Rangwee mit der rue Eugène Welter.