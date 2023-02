Am Sonntag startet die Saison der Karnevalsumzüge: Am „Fuessonndig“ beginnt um 14.30 Uhr das närrische Treiben in der „Eselstadt“ Diekirch.

Viel Konfetti, extravagante Kostüme, 52 bunt geschmückte Mottowagen und fünf Tonnen an Bonbons, Schokolade und anderen Gadgets warten am Sonntag auf die zahlreichen Besucher. Die Organisatoren von den „Eselen aus der Sauerstad Dikrich“ haben seit mehr als acht Monaten daran gearbeitet, damit pünktlich um 14.30 Uhr in der route de Larochette alles bereitsteht. Die über 20.000 Narren können dann den 1.800 Beteiligten des Umzuges applaudieren. Der Festumzug wird eine Länge von rund 2,2 Kilometern haben und 3.500 „Fueskichelcher“ sollen am Sonntag unter die Leute gebracht werden.

Als eine Neuerung in diesem Jahr steht der Karneval unter dem Motto: „Dikricher Fuesicht“. Vier Tage lang ist Karnevalsstimmung in den verschiedenen Cafés und Bars angesagt. Neben dem Altweiberball am Donnerstag steht am Freitag der „Hippique’s Bal“ auf dem Programm. Am Samstag kann der Karnevals-Nachwuchs beim „Kannerfuesbal“ in der „Al Seeërei“ seine Kostüme präsentieren.

Damit sich die kleinen Narren auch am Sonntag bei der traditionellen Kavalkade wohlfühlen, wird in diesem Jahr ein spezieller „Family Place“ in der Avenue de la Gare bei der Gemeinde eingerichtet. In dieser Zone herrscht Alkoholverbot und sie ist so platziert, dass die Familien und Kinder wieder nach Hause können, ohne sich anschließend durch die Menschenmenge kämpfen zu müssen.

Der Festumzug Start des Umzugs: 14.30 Uhr

Ablauf: rte de Larochette, rue Alexis Heck, Esplanade, place Guillaume, rue de Stavelot, Avenue de la Gare.

Preisverleihung: 19.00 Uhr in der „Al Seeërei“.

Weitere Informationen unter www.cavalcade.lu

In der „Al Seeërei“ findet ab 15.30 Uhr zuerst das Warm-up und dann ab 18.30 Uhr die Afterparty mit DJ Al und DJ Se7en statt. Dort werden um 19.00 Uhr auch die Preise an die schönsten Gruppen und Festwagen verliehen. Geschunkelt und getanzt wird auch wieder in den Cafés und Bars der Brauereistadt.

Um noch besser in Karnevalsstimmung zu kommen, wurde Anfang Februar ein Remix des alten Volksliedes „Mam Esel un der Spëtzt“ vorgestellt. DJ Dee und DJ Se7en haben ihren Titel „Mir fei’ren d’Fuesent“ mit viel Bass und einer Melodie, die zum Schunkeln einlädt, zum ersten Mal in der Brasserie „Beim Louis“ gespielt.

Die Geschichte dieser Karnevalstradition geht auf das Jahr 1870 zurück. Damals zogen am Fastnachtsmontag die „Fuesboken“ durch die Straßen. Am 25. Februar 1978 fand sich eine Gruppe von Karnevalsbegeisterten mit dem Namen „D’Eselen aus der Sauerstad Dikrich“ zusammen. Ein Jahr später fand unter dem Motto „Dikricher Eselsichkeeten“ erneut eine Kavalkade statt. Seitdem gewann die Veranstaltung immer mehr an Popularität.

Verkehrsbestimmungen

Damit der Umzug reibungslos ablaufen kann, werden ab 12.00 Uhr folgende Zufahrten gesperrt: die Ettelbrücker Straße ab dem Kreisverkehr Cactus, die rue Clairefontaine in Höhe der Gilsdorfer Brücke, die Gilsdorfer Straße, die Einfahrt Diekirch aus Richtung Fels (ab dem Kreisverkehr Ackerbauschule) sowie die rue Bamerdall (ab dem Verteilerkreis Fridhaff). Zu erwähnen bleibt auch noch, dass die öffentlichen Parkhäuser und -plätze voraussichtlich nicht vor 19.00 Uhr freigegeben werden können.

In diesem Jahr stehen auch einige Shuttlebusse zur Verfügung: so beispielsweise vom Parking Deich in Ettelbrück zum Bahnhof in Diekirch. Der zweite Bus fährt vom Fridhaff Zano ebenfalls in Richtung Diekircher Bahnhof und die dritte Linie ist vom Bloen Eck/Stegen in Richtung Sauerwiss in Diekirch unterwegs. Die Organisatoren raten außerdem dazu, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, um in die Eselstadt zu gelangen.