Die Affäre um einen rüden Facebook-Kommentar des Abgeordneten Tom Weidig (ADR) erreicht jetzt auch die offizielle Politik: Chamberpräsident Claude Wiseler (CSV) will Weidig gerne in der Sache sprechen, wie er am Freitagvormittag im Gespräch mit dem Tageblatt erklärte.

Damit bestätigt Wiseler eine entsprechende Meldung von RTL zwar grundsätzlich – präzisiert aber, dass er keine Macht habe, Weidig „einzubestellen“ („convoquer“ heißt es beim Radiosender), da sich das Geschehen nicht innerhalb der Sphäre der Chamber abgespielt habe. Er könne Weidig also nur um ein Gespräch bitten, dieser könne aber ohne Konsequenz ablehnen.

Die LSAP-Abgeordnete Taina Bofferding hatte am Donnerstag bei X/Twitter erklärt, noch am selben Tag die aktuelle Kontroverse in der Präsidentenkonferenz anzusprechen, in der die Präsidenten aller im Parlament vertretenen Fraktionen zusammenkommen. Die Verurteilung des Verhaltens Weidigs sei dabei übergreifend gewesen, berichtete Bofferding am Freitag gegenüber dem Tageblatt. Lediglich der ADR-Vertreter Fred Keup habe sich nicht angeschlossen.

Ech wäert dëse Punkt haut an der Conférence des président-e-s uschwätzen. Esou e Verhale vun engem Deputéiert geet net https://t.co/yU2m6ToSBW — Taina Bofferding (@TainaBofferding) January 11, 2024

Claude Wiseler bestätigt im Gespräch, nicht nur von Taina Boffering entsprechend aufgefordert worden zu sein. Was genau er dem Abgeordneten Weidig im Gespräch mitteilen will, wolle er derzeit nicht öffentlich erörtern. Er strebe jedenfalls an, sich gemeinsam mit Vize-Chamberpräsident Di Bartolomeo mit Weidig zu unterhalten und der Präsidentenkonferenz anschließend darüber Bericht zu erstatten.