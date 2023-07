ArcelorMittal Luxemburg hat einen neuen Chef. Henri Reding hat den Posten des „Country Head Luxembourg“ bei ArcelorMittal bereits am 1. April 2023 übernommen. Das teilt der Konzern am Donnerstag mit. Er ist somit der Nachfolger von Roland Bastian, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand gegangen ist. Bastian hatte die Position des Country Manager seit 2016 inne.

Henri Reding hat bereits über 30 Jahre Erfahrung in der Stahlindustrie und trat 1991 als Wartungsingenieur in den Konzern. Zwischen 1998 und 2014 war er im Bereich Vertrieb und Marketing tätig, bevor er in die Position des Generaldirektors von ArcelorMittal Rodange und Schifflingen trat.