Ein Häftling aus Luxemburg ist am Silvesterabend in Trier festgenommen worden. Der 26-Jährige sei zuvor aus einem Hafturlaub nicht mehr in das Gefängnis im luxemburgischen Givenich zurückgekehrt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Im Rahmen einer Kontrolle im Stadtgebiet wurde er festgenommen, dabei fanden die Beamten bei ihm Kokain, Cannabis und ein Einhandmesser. Sie brachten ihn zum Grenzübergang und übergaben ihn der luxemburgischen Polizei.