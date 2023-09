Die Chamberwahlen stehen an, die Politiker laufen für den 8. Oktober heiß – und ständig treffen neue Nachrichten und Meldungen ein. Ob harte Fakten oder Kurioses aus dem Wahlkampf: Verfolgen Sie die Aktualität in unserem Polit-Ticker.

19. September

ADR klagt gegen RTL

Die ADR hat angekündigt, nach der Publikation eines RTL-Artikels Klage gegen den Sender bei der Medienaufsicht ALIA einzureichen. RTL hatte bei Recherchen offengelegt, dass die ADR Verbindungen zur rechtsextremen französischen Partei Civitas pflegte, die wegen wiederholter antisemitischer Äußerungen aufgelöst werden soll. RTL hatte einen Historiker als Experten im Artikel zu Wort kommen lassen, der ebenfalls Mitglied bei den Grünen ist, was im Artikel jedoch nicht kenntlich gemacht wurde. Die ADR klagt wegen Aufstachelung zum Hass, Verleumdung und Beschimpfung. (siw)

Lesen Sie zu diesem Thema: Civitas-Auflösung in Frankreich: Hat die ADR Kontakte zur rechtsextremen Partei?

18. September

Cargolux-Streik: Goergen reagiert

Marc Goergen hat erneut auf der Plattform X, ehemals Twitter, in der Cargolux-Causa reagiert. Der Piraten-Abgeordnete hatte auf der Social-Media-Plattform die Beteiligung der KPL an dem Streik kritisiert. In einem erneuten Post verteidigte Goergen seine Aussagen noch einmal: „Ich bin der Meinung, dass man die Gewerkschaft kritisch hinterfragen muss, wenn die KPL die Gelegenheit nutzt, um ihre Russland-Politik voranzubringen“, schreibt Goergen. „Das nützt am Ende nur dem Kriegsverbrecher Putin.“ Der vermeintlich verbreiteten Propaganda – dem Tageblatt sind keine solchen Vorfälle bekannt – hätte Goergen vor Ort entgegenwirken können, beließ es aber bei seinen virtuellen Antworten auf X. (siw)

Wahlkampf: Göttliches Adrenalin

„De Weltraum ass e Geschenk vum Härgott un d’Mënschheet.“ Nein, das steht nicht etwa im Wahlkampfprogramm der katholischen Kirche oder einer CSV, sondern im Ergänzungsprogramm zum Thema Mobilität des ADRenalin, des Jugendablegers der ADR. Ein Geschenk, das auch mit chinesischer oder russischer Partnerschaft genutzt werden soll, wie ADRenalin schreibt. Konkret schwebt der Jugendpartei eine Luxemburger Beteiligung an einer russisch-chinesischen Kooperation bei einer internationalen Forschungsstation am Südpol des Mondes vor. (siw)

Liberté – Fräiheet: „Marche blanche“

Die Organisatoren der „Marche blanche“ rufen für den 22. September zu einem erneuten Protestmarsch auf. Sie wird mittlerweile auch offiziell von Roy Redings neu gegründeter Bewegung „Liberté – Fräiheet“ unterstützt, wie deren Mitglieder auf Facebook mitteilen. (siw)

Wahlen 2023: Gähnende Leere

„Déi Konservativ“ haben sich in einer Pressemeldung darüber beschwert, dass sie von den großen Medienhäusern nicht zu Rundtischgesprächen eingeladen wurden, und bezeichnen dies als Angriff auf den demokratischen Pluralismus. Worüber aber mit „Déi Konservativ“ diskutiert werden soll, ist unklar. Drei Wochen vor den Wahlen ist auf der Webseite der rechtskonservativen Partei unter dem Reiter „Nationalwalen“ lediglich Folgendes zu lesen: „National Walen 2023 Mir sinn Amgaangen un dësem deel ze schaffen.“ Ein Wahlprogramm sucht man auf dem Internetauftritt der Partei vergebens. (siw)