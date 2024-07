Protestaktion / Krach für mehr Toleranz:  „CID Fraen an Gender“ wehrt sich gegen Petition

Nur drei Tage hat die Petition 3198 gebraucht, um mehr als 4.500 Unterschriften zu erreichen. Ihr Ziel: LGBTQ+-Themen aus den Lehrplänen minderjähriger Schüler zu entfernen. Zahlreiche Organisationen übten bereits heftige Kritik an der Petition und ihren Unterzeichnern. Eine etwas andere Protestaktion hatte der „CID Fraen an Gender“ am Donnerstag geplant. Pünktlich um zwölf Uhr trafen sich rund 60 Sympathisanten in den Räumlichkeiten des CID. Unter dem Motto „Kaméidi fir Mënscherechter“ veranstalteten sie jede Menge Lärm, um so ein Zeichen für mehr Toleranz und gegen Diskriminierung zu setzen.