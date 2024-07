A1 / Geschlossene Ausfahrt und Tempo 50: Freitag starten die Bauarbeiten am Viadukt Munsbach

Auf der A1 geht es am Freitag los mit den Bauarbeiten zum Austausch der Dehnungsfuge am Viadukt Munsbach. Nachdem im Herbst 2023 bereits eine Dehnungsfuge an der Brücke in Richtung Luxemburg durch ein „provisorisches Element“ ersetzt werden musste, sind jetzt auch noch die restlichen drei fällig (das Tageblatt berichtete). Die Arbeiten sollen laut der Straßenbauverwaltung in mehreren Phasen ablaufen. Die sehen so aus:

Sommer 2024: Die erste Phase der Arbeiten in Richtung Luxemburg findet vom 12. bis 22. Juli 2024 statt. Während dieser Phase muss der Verkehr im Gegenverkehr mit 50 km/h (eine Fahrspur für jede Richtung) in Richtung Deutschland fließen. Die Ausfahrt Münsbach in Richtung Luxemburg wird geschlossen.

Nach dem Kollektivurlaub 2024: Die zweite Phase der Arbeiten in Richtung Deutschland wird vom 23. August bis zum 9. September 2024 dauern. Während dieser Phase muss der Verkehr im Gegenverkehr mit 50 km/h in Richtung Luxemburg fließen. Die Auffahrt in Richtung Deutschland wird gesperrt. Nach den Baustellen im Sommer 2024 wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit wieder auf 70 km/h in beiden Richtungen reduziert, bis die Großbaustelle während der Schulferien im Sommer 2025 abgeschlossen ist.

Endgültige Fugen – Sommer 2025: Für die endgültigen Dehnungsfugen wird derzeit ein öffentliches Ausschreibungsdossier erstellt. Da die neuen Fugen von einem spezialisierten und zugelassenen Hersteller maßgefertigt werden müssen und aufgrund der Besonderheit des Bauwerks wird das Ausschreibungsdossier erst im Herbst 2024 fertiggestellt. Die Arbeiten für den Einbau der vier endgültigen Elemente werden während der Schulferien im Sommer 2025 durchgeführt, um die Auswirkungen auf den Verkehr zu begrenzen. Die endgültige Inbetriebnahme des Viadukts ist für den Schuljahresbeginn 2025/2026 vorgesehen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird erneut auf 130 km/h herabgesetzt.“

Die Hintergründe zu dem Thema:

– Arbeiten bis Herbst 2025: Auch die anderen drei Dehnungsfugen müssen ersetzt werden

– Tempobegrenzung am Viadukt Münsbach wird erneut herabgesetzt: Wann ist ein Ende in Sicht?

– Leitartikel: Was eine Dehnungsfuge mit Pressefreiheit zu tun hat

– Tempo 70 statt 130: Fugen auf dem Viadukt sind in schlechtem Zustand

– Autobahn-Hubbel auf der A1 soll abgebaut werden – aber Tempolimit bis 2024 bleiben

– Tempo 30 auf der Autobahn: Baustelle zwingt Autofahrer am Morgen zum Schneckentempo