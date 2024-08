Zum 1. Februar 2025 / Generalstaatsanwältin Martine Solovieff geht in Rente

Generalstaatsanwältin Martine Solovieff geht zum 1. Februar 2025 in Rente. Das berichtet RTL am Dienstagabend. Eine entsprechende Anfrage sei per großherzoglichen Erlass genehmigt worden, sodass ein Nachfolger für die Juristin gesucht werden muss.

Martine Solovieff geht somit neun Monate vor Erreichen der Altersgrenze von 68 Jahren in den Ruhestand. Solovieff arbeitet seit fast vier Jahrzehnten in der Justiz. Im Jahr 1999 wechselte sie von der Staatsanwaltschaft Luxemburg zur Generalstaatsanwaltschaft am Obersten Gerichtshof. 2015 wurde sie als Nachfolgerin von Roby Biever zur Generalstaatsanwältin ernannt.

Für die Ausschreibung der freien hohen Position in der „Cité judiciaire“ ist nun der neue Nationale Justizrat verantwortlich, schreibt RTL. Dieser wird zudem auch von Solovieff geleitet, sodass auch in diesem Rat ein neuer Vorsitzender ernannt werden muss.

Der Generalstaatsanwalt wird von zwei Stellvertretern sowie von „Premiers avocats généraux“ und „Avocats généraux“ unterstützt.