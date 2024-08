Monnerich / Gemeinderat Steve Curfs verlässt die Piraten

Steve Curfs, Gemeinderat in Monnerich, verlässt die Piraten-Partei. Das meldet 100,7 am Samstag. Der Lokalpolitiker sei nicht einverstanden, wie die Partei geführt werde. Er wolle jedoch weiterhin sein Mandat als unabhängiges Mitglied ausüben. In Monnerich regiert eine CSV-DP-Koalition mit Jeannot Fürpass an der Spitze.

Curfs ist nicht das erste Mitglied, dass die Piraten in diesem Jahr verlässt. Der Abgeordnete Ben Polidori hatte im Juli ebenfalls seinen Austritt bekannt gegeben – und damit eine regelrechte Lawine ins Rollen gebracht.