Volles Haus konnten die Veranstalter 2022 zur Kavalkade vermelden. Diesen Erfolg will man am Wochenende wiederholen.

Ein brasilianischer Abend, Kinderball, Fues-Fiesta und zum krönenden Abschluss ein närrischer Fastnachtsumzug: Die fünfte Jahreszeit hält am Wochenende Einzug in Esch. Drei Tage lang können sich die Narren in der „Minettemetropole“ auslassen. „Wir wollen alte Traditionen wiederbeleben und aus Esch die neue Fastnachtshochburg in Luxemburg machen“, verspricht Pedro Oliveira vom „Syndicat d’initiative“.

Wer sich in den nächsten Tagen nach Esch verirrt, muss zweifellos Ausdauer und viel gute Laune mitbringen. Denn das Wochenende wird bunt in der „Minettemetropole“. Mit der „Escher Fuesent 2023“ befindet sich die zweitgrößte Stadt des Landes gleich drei Tage lang fest in närrischer Hand. Das ambitionierte Programm ist entsprechend voll bepackt mit Veranstaltungen für Groß und Klein, Jung und Alt.

„Ziel war es, die Escher Fuesent aufzuwerten und Esch zur neuen Fastnachtshochburg in Luxemburg zu erheben“, erklärt Pedro Oliveira vom „Syndicat d’initiative“. Vor Jahren schon habe man drei Tage lang gefeiert. „Diese Tradition wollten wir wiederaufleben lassen. Und wenn das Wetter mitspielt, werden vor allem Sonntag zur Kavalkade enorm viele Menschen ihren Weg nach Esch finden. Davon bin ich überzeugt“, so Oliveira.

Eröffnet wird das Fastnachtswochenende am Freitag mit einem brasilianischen Abend im Festzelt vor dem Rathaus. Am Samstagnachmittag kommen dann die kleinen Besucher beim „Kannerfuesbal“ voll auf ihre Kosten, bevor sich die erwachsenen Narren bei der „Escher Fues-Fiesta“ austollen können. Die Veranstalter um das „Syndicat d’initiative“ haben keine Mühen gescheut, um bekannte Namen ins Minett zu locken: Neben DJ Hoffi-Zambezi sorgen die Zipfelbuben, Schürze und die Hofnarren für gute Laune.

60 geschmückte Festwagen

Höhepunkt des närrischen Treibens ist zweifellos aber der Kavalkade-Umzug am Sonntag durch die Escher Innenstadt. Los geht es um 14.15 Uhr. Anschließend werden drei Stunden lang 60 Festwagen und Musikgruppen sowie mehr als 1.200 Teilnehmer an den Besuchern vorbei defilieren. „Lokale Vereine machen mit, andere Luxemburger Vereine sowie Gruppen aus Belgien, Deutschland und Frankreich. Die Besucher können sich auf eine tolle Atmosphäre einstellen, mit ganz vielen Bonbons, Popcorn und kleinen Geschenken“, verspricht Oliveira.

Neu ist dieses Jahr, dass auch Bars und Restaurants mitmachen. Damit wollen wir eine ähnliche Tradition wie in Diekirch starten, wo Gastronomiebetriebe an der Kavalkade mitwirken. Pedro Oliveira, Syndicat d’initiative

Bis kurz nach 17.00 Uhr führt der Umzug unter anderem durch die Kanal- und Brillstraße, bevor es durch die Alzettestraße zum Festzelt auf dem Rathausplatz geht. Entlang der Umzugsroute bieten Escher Vereine und Gastronomiebetriebe Erfrischungen und kleine Stärkungen an. „Neu ist dieses Jahr, dass auch Bars und Restaurants mitmachen. Damit wollen wir eine ähnliche Tradition wie in Diekirch starten, wo Gastronomiebetriebe an der Kavalkade mitwirken“, erklärt Pedro Oliveira. Gleichzeitig findet im Festzelt vor dem Rathaus die „Escher Après-Cavalcade Party“ mit Dieter D, de Pänz und Christian du Coin statt.

Aufseiten der Veranstalter hoffe man natürlich, dass die Veranstaltung ein Erfolg ist und die Besucher voll auf ihre Kosten kommen. „Die Vorbereitungen laufen schon seit Herbst. Ohne den unermüdlichen Einsatz der Escher Dienste und vieler freiwilliger Helfer wäre die Organisation aber nicht zu stemmen gewesen“, erklärt der Sprecher des „Syndicat d’initiative“. Man arbeite auch eng mit den Sicherheitsdiensten sowie CGDIS und Polizei zusammen, um das Wohlergehen der Teilnehmer und Besucher zu garantieren.

Positiv sei natürlich auch der Umstand, dass es an diesem Wochenende sowohl in Luxemburg als auch im nahen Ausland keine Konkurrenzveranstaltung gebe. Man sei den Veranstaltern der Kinderkavalkade in Kayl dankbar, dass diese auf das nächste Wochenende ausgewichen seien. Deren „Kanner-Kavalkad Käldall“ findet schon seit Jahrzehnten am zweiten Fastnachtssonntag statt. Nun waren aber auch die Escher Organisatoren mit ihrer Veranstaltung auf dieses Datum ausgewichen. Ein Versehen, wie das „Syndicat d’initiative“ im November einräumte.

Somit steht dem närrischen Treiben am Wochenende nichts mehr im Weg.

Escher Fuesent 2023 Freitag, 3. März: 20.00 bis 3.00 Uhr: Brasilianischer Abend im Festzelt auf der place de l’Hôtel de Ville. Der Eintritt kostet 10 Euro. Kein Vorverkauf. Samstag, 4. März: 14.00 bis 18.00 Uhr: Kannerfuesbal im Festzelt. Der Eintritt kostet 2,5 Euro.

20.00 bis 3.00 Uhr: Escher Fues-Fiesta im Festzelt. Der Eintritt kostet 15 respektive 10 Euro im Vorverkauf.



Sonntag, 5. März: Ab 14.15 Uhr: Kavalkade-Umzug durch die Escher Innenstadt

14.00 bis 24.00 Uhr: Après-Cavalcade Party im Festzelt. Der Eintritt für beide Veranstaltungen ist frei. Das Parken in den Parkhäusern ist am Sonntag kostenlos.