Die Organisatoren der „Kanner-Kavalkad Käldall“ sind entsetzt. Seit 26 Jahren findet ihr Umzug am zweiten Fastnachtssonntag statt. 2023 erhalten sie aber am 7. März Konkurrenz durch den Escher Karnevalsumzug, der um eine Woche vordatiert wurde, was die Kayler erst jetzt erfuhren.

„Ass eng Kannerkavalkad manner wäert wéi eng aner?“ ist ein Protestpost der Organisatoren des Kayler Umzugs in den sozialen Medien überschrieben. Im Text drücken sie ihr Erstaunen und ihre Enttäuschung über die Verlegung der „Escher Fuesent“ aus. Darin adressiert der Vorstand direkt die Escher Organisatoren: „Leiwen Escher Organisateur, als Verain mussen maer bei eiser Gemeng kucken fir den Centre Culturel réserveiert ze kreien, waat bis elo gudd geklappt huet, well den 2ten Sonnden no der Fuesend fest am Agenda vun der Gemeng fixéiert ass. Maer mussen mat aaner Verainer kucken fir dat eis Kannerkavalkad net ob een Event vun engem aaneren Verain an der Gemeng fällt, waat bis elo geklappt huet, well eis Kavalkad zanter 26 Joer een festen Datum am Agenda vun der Gemeng huet. Den Grupp Léit, dei daat ganzt bei eis organiséieren, maachen daat bénévole, gin zum Deel nach schaffen a kënnen daat net während hierer Schicht organiséieren, mee maachen daat an hierer Fräizäit. Se gin och net dofir bezuelt au contraire se investeieren hier Energie an hier Fräizäit an dei Kannerkavalkad.“

Escher entschuldigen sich

Grund für die Verlegung des Escher Umzugs ist die Konkurrenz zum Umzug in Arlon. Die „Escher Fuesent“ wird vom „Syndicat d’initiative“ (SI) organisiert. „Wir haben das neue Datum der „Escher Fuesent“ mit denen der großen Umzüge der Gegend abgeglichen“, sagt SI-Sekretär Romain Keiser dem Tageblatt. „Die Kinderkavalkade hatten wir nicht auf dem Radar. Das tut uns leid“. Gestern hat das „Syndicat d’initiative“ einen Entschuldigungsbrief an die Kayler Organisatoren geschickt. Rückgängig wollen und können sie ihre Entscheidung nicht mehr machen. Die Prozeduren seien zu weit fortgeschritten, Kostenvoranschläge bereits unterschrieben, so Keiser. Im Brief schlagen die Escher den Kaylern vor, mit zwei Jugendgruppen am Umzug in der „Minettemetropole“ sowie am Kinderkarneval am Vortag teilzunehmen. Das, in der Hoffnung, dass die Kayler ihre Veranstaltung eventuell auf den 12. März verlegen können und mit dem Versprechen, die Termine für 2024 miteinander abzusprechen. Die „Escher Fuesent“ findet an drei Tagen statt, vom 3. bis 5. März.

Der Vorstand der „Kanner-Kavalkad Käldall“ hatte in seinem Post eine tiefe Enttäuschung zum Ausdruck gebracht: „Och, wann et nëmmen eng Kannerkavalkad ass, dei zanter 26 Joer zu Käl Kleng a Grouss eng Freed gemach, sin maer der Meenung dat eng Persoun dei bezuelt get fir eppes ze organiseieren vielleicht iwert hiren Horizont eraus denke kéint, a Kontakt mam Verain ze huelen, fir ze vermeiden dat esou een Mëssel wéi daat do virkënnt. Aech ass et jo egal, well daer braucht jo net elo nach mei Energie ze investeieren, aer Kavalkad steet jo, op engem Datum den daer aech einfach geholl resp. geklaut hudd. D‘Frechhet ze hun einfach eis Gemeng ze kontakteieren fir ze soen dat aer Kavalkad den 2ten Sonnden no der Fuesend ass. Daer Haeren, d‘Kannerkavalkad get net vun der Gemeng organiseiert mee vun engem Verain an den Anstand hätt verlangt dat daer eis kontaktéiert.“

Das Problem ist, dass verschiedene Organisationen und Vereine in der Vergangenheit an beiden Umzügen teilnahmen. Sie müssen sich 2023 entscheiden, wo sie auftreten wollen. Die Kayler befürchten dabei, dass sie als wesentlich kleinere Veranstaltung den Kürzeren ziehen. Ganz abgesehen davon, dass auch das Publikum sich entscheiden muss, wohin es geht. Zwischen Esch und dem Nachbarort Kayl liegen keine fünf Kilometer. „Ob jiddefall ass et keng Reklamm fir Esch, maer hoffe just dat eis Verainer dei eis schon zanter 26 Joer ënnerstetzen, dest och fir eis Kavalkad 2023 maachen“, schließt der Vorstand der Kayler.