Mit einem Quartett an der Spitze gehen die Escher Grünen in die Gemeindewahlen am 11. Juni. Neun Frauen und zehn Männer stellen sich dann für „déi gréng“ dem Wähler. Das Durchschnittsalter der 19 Kandidaten beträgt rund 40 Jahre.

Als dritte der Escher Parteisektionen stellten am Donnerstag „déi gréng“ ihre Kandidaten für die Gemeindewahlen am 11. Juni vor. Angeführt wird die Liste von den aktuellen Gemeinderäten Mandy Ragni, Cathy Pastoret und dem Ersten Schöffen der Stadt Esch, Martin Kox. In Meris Sehovic bekommen die drei prominente Verstärkung in Person des Co-Parteipräsidenten der Grünen (das Tageblatt berichtete).

Mit 75 Jahren will es Martin Kox noch einmal wissen. Unter seinem Impuls hatten sich „déi gréng“ 2017 gegen den bisherigen Koalitionspartner LSAP entschieden und stellen seitdem mit CSV und DP die Mehrheit in der einstmals roten Hochburg. Das hatte parteiintern für einige Turbulenzen gesorgt, so trat unter anderem in Muck Huss der Mitbegründer der grünen Partei aus der Escher Sektion aus. Entgegen anderslautenden Meldungen will Martin Kox sehr wohl sein Mandat antreten, sollte er von den Wählern das Vertrauen erhalten. Das bestätigte Kox am Donnerstag dem Tageblatt.

Bei der Vorstellung wurde Esch als eine europäische Hauptstadt der Transition beschrieben. Dank der grünen Politik im Gemeinderat sei Esch zu einem Vorreiter in Sachen Klima- und Umweltschutz geworden. Die Transition wollen die Grünen in den nächsten sechs Jahren konsequent fortführen: „Wir wollen Esch und unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, wir wollen Esch und unsere Infrastruktur erneuern, wir wollen Esch und unsere Gesellschaft zusammenhalten und wir wollen Esch und seine Bürger*innen stärken.“

In Sachen Wahlziel und Wahlprogramm wollte man sich am Donnerstag noch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. „Das kommt in einer zweiten Phase“, kündigte Mandy Ragni an, „unsere 19 Kandidaten engagieren sich für den Zusammenhalt in Esch. Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern wollen wir diesen Zusammenhalt für eine starke, stabile und grüne Gemeinde anstreben“, so die Gemeinderätin.

Von den 19 Kandidaten der letzten Gemeindewahl 2017 sind neben den aktuellen Mitgliedern des Gemeinderats noch drei Namen dabei: Armand Biwer, Sonia Teresa Ferraria Fialho und Amra Sabotic. Neu ist u.a. Abenteurer Raphael Fiegen. Beim Urnengang 2017 hatte die Partei einen Prozentpunkt hinzugewonnen (13,5%), was zum Gewinn eines dritten Sitzes im Gemeinderat reichte. Den hatte bis zum vergangenen Jahr Luc Majerus inne. Der hatte sich der neuen Fokus-Partei angeschlossen und seinen Sitz im Gremium zugunsten von Cathy Pastoret geräumt.

Neun Frauen und zehn Männer treten im Juni in Esch für die Grünen an. Das Durchschnittsalter der Liste beträgt 40,3 Jahre. Die Kandidaten kommen aus zehn verschiedenen Stadtvierteln, insgesamt sind sechs Nationalitäten vertreten. Als Wahlkampfmanager fungiert der frühere Tageblatt-Journalist Sascha Bremer.