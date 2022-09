Claude Turmes, Luxemburgs Energieminister, am Donnerstagmorgen auf der Pressekonferenz (Foto: Editpress/Alain Rischard)

Es hat ein bisschen länger gedauert als bei so manchem Nachbarn Luxemburgs – aber seit Donnerstagvormittag (8.9.) haben nun auch hierzulande Informationen bekommen, wie Energie-Einsparungen realisiert werden sollen. Diese werden angesichts der weltpolitischen Lage wohl immer nötiger.

„Wir sind in schwierigen Zeiten und ich kann keine Entwarnung geben“, hat Energieminister Claude Turmes („déi Gréng“) gleich zu Anfang der Pressekonferenz zu den Energiespar-Maßnahmen in Luxemburg klargestellt: Zwar seien die Gasspeicher in Europa mittlerweile gut gefüllt, wozu auch Luxemburg seinen Beitrag getan habe, aber das alles werde nicht ausreichen, „wenn Russland beim Gas wirklich auf Null geht“. Deshalb hat die EU bereits Anfang August die Prämisse herausgegeben, dass die Mitgliedsstaaten bis März 2022 ihren Gasverbrauch um mindestens 15 Prozent drosseln sollen.

Die Konsequenzen aus der Energiekrise ergäben sich zunächst in Fragen der Versorgungssicherheit und dazu, wie Haushalte und Gewerbe angesichts der Preissteigerungen geholfen werden kann, sagte Turmes. „Das alles ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft“, sagte Turmes – und warb für Solidarität, die alle Aktionen leiten müsse, auf europäischer Ebene, aber auch und vor allem in Luxemburg.

Zuerst auf Freiwilligkeit setzen

Um die 15 Prozent Gaseinsparung zu schaffen, die angepeilt sind, habe man mit fünf Ministerien und vielen Akteuren „den ganzen Sommer an einem Plan“ gearbeitet. Mit im Boot waren etwa der Gemeindebund Syvicol, der Handelskammer und der Handwerkskammer.

Dabei setzte man von Anfang an auf Freiwilligkeit aller Akteure – und betreibe ansonsten eine „graduelle Strategie“: Wenn die 15 Prozent nicht eingespart werden oder wenn auf europäischer Ebene der „Gasnotstand“ ausgerufen wird, müssten allerdings die Daumenschrauben langsam angezogen werden: Für die erste etwaige Eskalationsstufe habe man im Energieministerium „angefangen, ein Reglement Grand-Ducale vorzubereiten, um eine ganze Reihe von Sachen verbindlich zu machen“. Als dritte Stufe sehe der „plan d’urgence“ das geregelte Absperren, vor allem von industriellen Gasbeziehern, vor. Turmes sei aber optimistisch, dass man mit den freiwilligen Maßnahmen „hinkomme“.

Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) nannte die Situation ebenfalls „angespannt“, weshalb auch die 102 Gemeinden in der Pflicht seien. Energiesparen sei aber nicht erst in der aktuellen Situation Thema: „Die Gemeinden sind sich im Rahmen des Klimapakts ihrer Verantwortung bewusst“. Jetzt zeige sich, wie wichtig „Resilienz“ sei, also dass man auf mögliche Krisen bestmöglich vorbereitet sei, um adäquat reagieren zu können und ohne größere Schäden daraus hervorzugehen.

Serge Hoffmann vom Gemeindeverband Syvicol untermauerte die Darstellung Bofferdings, dass die Gemeinden ihrer Verantwortung nachkommen – und damit Vorbild sein werden, um die Bürger ihrerseits zu ermutigen, Energie zu sparen. Kommunikation und entsprechendes Handeln seien längst im Gange, was man etwa in Grevenmacher sehen könne, wo ja das Freibad drei Wochen früher schließt als ursprünglich vorgesehen.

Als Bürgermeister der Gemeinde Habscht habe er selbst erörtern lassen, welche Maßnahmen möglich sind: Etwa die geringfügige Absenkung der Wassertemperaturen in Heizkesseln der öffentlichen Gebäude auf 55 Grad, dass in einigen öffentlichen Gebäuden nur noch kaltes Wasser bereitgestellt wird oder die genaue Betrachtung, an welchen Stellen Straßen- und andere Beleuchtung abschaltet werden kann.

Auch die Vertreter der Handels- und Handwerkskammer berichteten, dass Maßnahmen und Reaktionen auf die Notwendigkeit des Energiesparens bereits weit fortgeschritten seien – sowohl nach Innen, als auch nach Außen: So gebe es etwa konkrete Anleitungen, um in Handwerksbetrieben entsprechend Energie einzusparen, aber eben auch definierte Workflows, mit denen beim Kunden die entsprechende Wirkung erzielt werden kann: etwa über einen Check von Heizungsanlagen, Fenstern und Türen, der dann dazu führen kann, dass ungeregelte Pumpen gegen schlauere Geräte ausgetauscht oder Dichtungen erneuert werden.

Unter https://zesumme-spueren.lu/ werden viele der Maßnahmen, vor allem solche, die Privathaushalte umsetzen können, detailliert erklärt.