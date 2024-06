Luxemburg / Ende gut, alles gut: Sammy ist wieder zu Hause

Endlich – Sammy ist zu Hause. Nach über einer Woche in den Luxemburger Wäldern hat das Beuteltier seinen Weg zurück zu seiner Besitzerin gefunden. Diese Nachricht ist am Mittwochabend auf den sozialen Medien zu lesen. Laut RTL sei die Suche nach dem Känguru seit Mittwoch, kurz vor 22.00 Uhr, erfolgreich abgeschlossen. Wie es jetzt mit Sammy weitergehe, seit derzeit noch nicht bekannt, schreibt RTL.

Weil seine Besitzerin keine Autorisation besitzt, ist das Tier illegal in ihrem Besitz (das Tageblatt berichtete). Eine Möglichkeit wäre der Märchenpark in Bettemburg. Der Park habe laut Luxemburger Wort nicht nur ein Gehege für Sammy frei, sondern auch für die anderen beiden Kängurus, mit denen er zusammenlebt. Es wäre also möglich, dass das Tier in Zukunft in einem Gehege neben der Zooschule leben wird.