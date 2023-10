Buh! Nicht nur Kinder haben Spaß am schrägen Grusel-Auflauf

Auf Eschs Straßen war heute wieder die Hölle los – im recht wörtlichen Sinn: Die Organisatoren der Fantastik-Festivals „Luxcon“ und die „Science Fiction & Fantasy Society“ haben nämlich wieder zum „Monster Walk“ geladen: Junge und Junggebliebene haben sich für einen gruselig-lustigen Umzug als Zombies, Vampire, Hexen oder auch mal undefinierbare Mischwesen verkleidet. Los ging es bereits am Nachmittag, was wohl auch gut so ist – denn im Dunkeln möchte man den meisten dieser Gestalten ja eher nicht begegnen …