Das Datum für die nächsten Tripartiteverhandlungen steht fest: In etwa zwei Wochen, am 3. März, treffen sich Vertreter der Regierung mit den Sozialpartnern im Senniger Schloss. Das bestätigte das Wirtschaftsministerium dem Tageblatt am Mittwochmorgen. Dort sollen nun die Modalitäten der Tripartitemaßnahmen, die vergangenes Jahr beschlossen wurden, weiter besprochen werden. Wie im „Solidaritéitspak 2.0“ vereinbart, sollte eine weitere Sitzung des Koordinierungsausschusses der Tripartite einberufen werden, für den Fall, wo Statec feststellt, dass die Beendigung der Hilfsmaßnahmen zu einem Inflationsschock führen kann. Das ging aus einer Pressemitteilung des Staatsministeriums vom 9. Februar hervor. Demnach müsste eine mögliche Staffelung des Auslaufens der Maßnahmen geprüft und gegebenenfalls organisiert werden.

Zudem soll laut den letzten Statec-Berechnungen vom 8. Februar voraussichtlich im Laufe des vierten Quartals 2023 eine weitere Indextranche fallen – zusätzlich zu jener, die aus dem vergangenen Jahr auf April 2023 verschoben wurde. Im zweiten Quartal 2024 könnte sogar noch eine weitere Tranche fallen.