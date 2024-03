Cro und Say Yes Dog sind die Headliner des Usina24

Das Usina24, ein zweitägiges Open-Air-Festival, findet vom 1. bis 2. Juni in der „Neischmelz“ in Düdelingen statt

Das Line-up für Usina24, ein zweitägiges Open-Air-Festival vom 1. bis 2. Juni in der „Neischmelz“ in Düdelingen, steht fest. Cro und Say Yes Dog sind die Headliner für Samstag beziehungsweise Sonntag, steht in einer Pressemitteilung von „den Atelier“ am Dienstag.

Ebenfalls auf der Bühne stehen am Samstag Joris, English Teacher, Kids with Buns, Chaild, C’est Karma, Bartleby Delicate, Ryvage und Culture the Kid. Am Sonntag sind Balming Tiger, die LSC-Siegerin Tali, Naft, Nikki Ninja & Afrobeathoven, Mambo Schinki, Tal Arditi, Bazzookas und die Differdange School of Blues & Neil Black am Start.

Die erste Ausgabe von Usina fand 2022 statt. 10.000 Besucher über zwei Tage konnte das Festival damals verzeichnen. Auch im darauffolgenden Jahr sei das Usina ein voller Erfolg gewesen, steht in der Pressemitteilung.

Auf dem Gelände „Neischmelz“ in Düdelingen wird es fünf Locations geben. Neben dem musikalischen Programm werden auch Konferenzen und Workshops stattfinden und Kunstinstallationen aufgestellt sein. Tickets können auf der Seite von „den Atelier“ gekauft werden.