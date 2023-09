Die Protestkundgebung am Findel, zu der die Gewerkschaften OGBL, LCGB und NGL-SNEP für den heutigen Freitag (29.9.) aufgerufen hatten, hat sich auf der Straße beziehungsweise im Kreisel vor dem Flughafen niedergelassen – was am Freitagmorgen zu Störungen im Betrieb des Airports führte.