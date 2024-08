Luxemburg / Banque Havilland S.A. verliert ihre Banklizenz

Die EZB entzieht der Havilland die Bankenlizenz – mit Wirkung am Freitag.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag beschlossen, der Banque Havilland S.A. die Bankenlizenz zu entziehen. Das schreibt die EZB in einer Pressemitteilung vom Freitag. Die in Luxemburg ansässige Havilland besitzt Tochtergesellschaften in Monaco, Liechtenstein und der Schweiz.

„Die Entscheidung tritt heute in Kraft, nachdem sie der Banque Havilland S.A. zugestellt wurde“, heißt es im Schreiben. Die Havilland habe das Recht, gegen den Beschluss der EZB Rechtsmittel einzulegen. Das Bezirksgericht Luxemburg habe bereits einen Antrag auf Zahlungsaufschub bekommen, der sich gegen die Havilland richte.

Die Banque Havilland S.A. reagiert ihrerseits mit einer Meldung auf ihrer Website. Die Bank bedauere, „den Entzug ihrer Banklizenz durch die Europäische Zentralbank zum 2. August 2024 und den gleichzeitigen Antrag der Commission de Surveillance du Secteur Financier, die Bank unter das Regime der Zahlungsaussetzung zu stellen, bekannt geben zu müssen.“

Die Bank habe beschlossen, den EZB-Beschluss anzufechten, werde sich aber nicht gegen die Anwendung des Zahlungsaufschubs wehren, der die Interessen aller beteiligten Parteien schützen und einen strukturierten Ablauf gewährleisten soll. Die EZB-Entscheidung beruhe nicht auf Fragen der Solvenz oder Liquidität

„Wir wissen, dass es viele Fragen geben wird, und wir verpflichten uns, rechtzeitig und transparent zu informieren“, schreibt das Finanzinstitut.