Die Feiertage sind vorbei, doch manche haben noch freie Tage vor sich. Zeit, die gerne genutzt wird, um sich nach dem üppigen Festtagsschmaus der vergangenen Zeit die Beine zu vertreten. Und das ist auch im Winter auf unterschiedlichen Touren möglich. Der zweite Teil einer Auswahl der schönsten Rundwanderwege und Spaziergänge, die man in den verschiedenen Regionen von Luxemburg auch bei Winterwetter machen kann.

Norden: „Autopédestre Weiswampach“

Rundwanderweg mit hoher Schneewahrscheinlichkeit im Winter: Der „Autopédestre Weiswampach“ Foto: Editpress/Sandra Schmit

Wer eine Rundwanderroute mit großer Schneewahrscheinlichkeit sucht, sollte sich auf zu einem der nördlichsten Punkte Luxemburgs machen: nach Weiswampach. Wenn im Süden oder Zentrum des Landes noch alles grün ist, kann man im Winter auf dem „Autopédestre Weiswampach“ (II) auf weiße Schneedecken treffen. Die Rundwanderung startet am Gemeindehaus im Dorfzentrum und verläuft bergab in Richtung „Schibech“. Den Bach überquert man, um dann weiter in Richtung des kleinen Örtchens Leithum an der belgischen Grenze zu gehen. Am tiefsten Punkt der 8,8 kilometerlangen Wanderung kann eine Pause eingelegt werden. Denn danach geht es wieder bergauf nach Weiswampach. Eis, Nässe und Wind können die Tour laut „Visit Luxembourg“ erschweren. Gerade bei Winterwetter gilt es, Kleidung und vor allem Schuhe dem Wetter anzupassen. Parken kann man in der Nähe des Rathauses und der Touristeninformation beim Startpunkt in „Om Leempuddel“. Für Kinderwagen oder Rollstuhl ist der Weg ungeeignet. Mehr Informationen und die GPX-Daten gibt es auf visitluxembourg.com, per Mail an info@visit-eislek.lu oder unter der Nummer 00352 26 95 05 66.

Osten: Lokaler Wanderweg SE3

Während der gesamten Route folgt man der Beschilderung SE3 in blauer Schrift auf weißem Grund Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Auch im Winter gut begehbar ist laut dem „Office régional du tourisme (ORT) Région Moselle“ der lokale Wanderweg SE3 in Elwingen. Nach dem Ausgangspunkt an der Kirche führt dieser an einem Wald vorbei und bietet unterwegs laut „Visit Luxemburg“ ein herrliches Panorama. Gegen Ende führt die Tour in ein Tälchen, von wo aus man mehrere Möglichkeiten hat, wieder nach Elwingen zu gelangen. Während der gesamten Route folgt man der Beschilderung SE3 in blauer Schrift auf weißem Grund. Die rund zwölf Kilometer lange Strecke gilt als „leicht“. Etwas Ausdauer sollte man allerdings mitbringen, denn gut drei Stunden wird man dabei schon unterwegs sein. In puncto Ausrüstung wird festes Schuhwerk empfohlen. Wer mit dem öffentlichen Transport anreist, steigt an der Bushaltestelle „Elvange, Bei Tubes“ aus. Stationieren kann man auf dem Parkplatz in Nähe des Startpunktes bei der Kirche an der Adresse 3, rue d’Ellange. Details und die GPX-Daten findet man auf der Webseite von „Visit Luxembourg“. Eine barrierefreie Alternative in der Region ist laut dem ORT „Région Moselle“ übrigens der neue Komfort-Wanderweg in Remich (Länge: rund vier Kilometer, Dauer: etwa eine Stunde und 15 Minuten). Fragen werden per Mail an info@visitmoselle.lu oder unter der Nummer 00352 26 74 78 74 beantwortet.

Süden: Der Minett Trail

In außergewöhnlichen Herbergen kann entlang des Minett Trails übernachtet werden: Hier das Escher „Kabaischen“ Foto: Editpress/Tania Feller

Wer den Süden des Landes entdecken will, kann das auch in der kalten Jahreszeit – mit festem Schuhwerk – dank des „Minett Trail“ tun. Der 90 Kilometer lange Wanderweg verläuft nämlich von Bettemburg über Esch bis nach Küntzig quer durch die Region. Aber keine Sorge: Die Strecke muss nicht in einem Zug zurückgelegt werden. Stattdessen geht man nacheinander Etappen von minimal rund 4,2 Kilometern und maximal 14 Kilometern Länge. Der Trail lässt sich aber auch in weniger oder mehr als zwölf Etappen erwandern. Oder man geht nur einige Teile davon. Insgesamt wird dieser als mittelschwer eingestuft, allerdings gibt es auch einzelne Etappen, die leichter sind. Besonders für das Wandern mit Kindern geeignet sind laut dem „ORT Sud“ die Passagen von Küntzig nach Linger (4,9 Kilometer) und von Belval nach Esch (7,37 Kilometer). Der Trail ist nicht barrierefrei, verschiedene Abschnitte lassen sich allerdings mit dem Kinderwagen begehen. Details dazu gibt es im entsprechenden Wanderführer bei den Erläuterungen zu den Etappen. Auf der Webseite minetttrail.lu können diese als GPX/KML oder als PDF-Dateien heruntergeladen werden. Wer mag, kann übrigens entlang des Weges in außergewöhnlichen Herbergen, den sogenannten „Kabaisercher“, übernachten. Für die Anreise empfiehlt das „ORT Sud“ die Planung mit mobiliteit.lu. Mehr Informationen gibt es per Mail an info@visitminett.lu oder unter der Telefonnummer 00352 27 54 59 91.

Westen: Fitness-Rundstrecke in Beckerich

In Beckerich zeigen die Schilder des Fitnessparcours, in welche Richtung es geht Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Da es im Winter auf vielen anderen Wegen Probleme mit Matsch und Schlamm gibt, eignet sich im westlichen Teil des Landes die Fitness-Rundstrecke in Beckerich laut der „Touristinfo Wëlle Westen“ gut, um eine Runde zu gehen. Der Startpunkt ist bei der Sporthalle (Jos Seyler Strooss). Vor Ort folgt man dann den Schildern. Wegen einiger Passagen, in denen es länger bergauf geht, wird die zwölf Kilometer lange Tour als mittelschwer eingestuft. Für den Rollstuhl ist diese ungeeignet, wer laut der Touristinfo aber etwas Muskelkraft in den Armen hat, kann einen Kinderwagen mit guten Rädern mitbringen. Auskunft erhält man per Mail an info@visitwellewesten.lu oder unter der Telefonnummer 00352 28 33 45.

Zentrum: Komfort-Wanderweg Bissen

Der Komfort-Wanderweg in Bissen beginnt an einem Parkplatz, von dem aus man den Schildern mit rosafarbener Beschriftung folgt Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Wenn auch Bissen rund 30 Kilometer von Luxemburg-Stadt entfernt liegt, empfiehlt das ORT für die Region Zentrum und Westen einen kleinen Rundgang in diesem Ort: den Komfort-Wanderweg Bissen. „Dieser Weg ist für alle geeignet, die es gerne etwas komfortabler haben. Er ist ausreichend breit, gut begeh- und berollbar und weist keine größeren Neigungen oder physischen Barrieren auf. Entlang des Wanderweges befinden sich zahlreiche Bänke“, heißt es auf der Webseite von „Visit Luxembourg“. Auf dem Weg gibt es eine größere Neigung von 10 bis 18 Prozent (100 m), Menschen mit Rollstuhl wird empfohlen, in Begleitung zu kommen. Los geht es am Parkplatz beim Waldspielplatz „Bei der Bonnert“ beziehungsweise in der Nähe zum Grillplatz Bissen in der rue de la chapelle, Nummer 64. Dann folgt man der Beschilderung mit einem rosafarbenen Kreis und einem weiteren Halbkreis auf weißem Grund, um auf überwiegend befestigten Naturwegen durch den Wald zu gehen. Die leichte Strecke umfasst rund drei Kilometer, für die man etwa eine Stunde braucht. Die nächstgelegene Bushaltestelle ist „Bissen Kräizung“, diese befindet sich allerdings 1,2 Kilometer vom Ausgangspunkt des Spaziergangs entfernt. Am Startpunkt gibt es Parkplätze. Mehr Informationen und die GPX-Daten gibt es auf visitluxembourg.com oder per Mail an info@visitguttland.lu.

