755.240 Dosen der Corona-Impfungen sind auf den Tag des 18. Oktober 2023 gerechnet in Luxemburg zerstört worden – beziehungsweise zurückgeschickt worden, um zerstört zu werden. Das antwortet Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) auf eine parlamentarische Frage des Piraten-Abgeordneten Sven Clement. Allein davon seien es 591.860 Dosen des Impfstoffes Moderna gewesen, bei den anderen Impfstoffen waren es deutlich weniger. Kostenpunkt der nicht gebrauchten Impfstoffe liegt Schätzungen zufolge bei über 16,7 Millionen Euro. Rund 314.000 Impfdosen werden bis Ende November noch ablaufen – bis Ende Oktober sind es über 132.000 Dosen.

Die Gesundheitsministerin weist in ihrer Antwort darauf hin, dass Luxemburg die Impfstoffe gemeinsam mit der EU eingekauft hat. Aufgrund dessen wäre das Land, wie jedes andere Land auch, „kontraktuell daran gebunden, eine proportionale Anzahl an Dosen mit einzukaufen“. Demnach sei es, genau wie in anderen Ländern der EU auch, im Großherzogtum nicht möglich gewesen, zu verhindern, dass eine gewisse Anzahl an Impfdosen zerstört werden musste.