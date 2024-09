Papstbesuch / 7116 Personen in 17 Minuten: Andrang für Begegnung mit Papst Franziskus ist groß

7116 Personen haben am Dienstag innerhalb von nur 17 Minuten eine Anfrage für die Papstbegegnung eingereicht – zur Verfügung stehen 650 Plätze. Das bestätigt die Diözesanverwaltung auf Nachfrage vom Tageblatt.

Innerhalb von nur 17 Minuten hatte die Anzahl der Anfragen für die Begegnung mit Papst Franziskus bereits die Anzahl an verfügbaren Plätzen übertroffen. Das bestätigt die Diözesanverwaltung auf Nachfrage vom Tageblatt am Dienstag. Insgesamt stünden 400 Plätze in der Kathedrale sowie 250 Plätze im Innenhof zur Verfügung. Der Stand der Anfragen liegt laut Generalvikar Patrick Muller am Dienstag um 16.22 Uhr bei 7116 Personen. Das Los werde nun entscheiden, wer dem Papst begegnen darf.

Aufgrund des großen Andrangs habe es während der ersten 50 Minuten eine Warteschleife im Anmeldesystem gegeben. Zusätzliche Plätze würden trotz des hohen Andrangs nicht zur Verfügung gestellt. „Das ist wegen der Sicherheit nicht möglich“, schreibt der Generalvikar und verweist auf das in der Stadt Luxemburg angebotene Public Viewing, die Stadttour des Papstes im Papamobile und die Live-Übertragung im Fernsehen. Das sei laut Muller „bequemer, denn es verlangt keinen Sicherheitscheck, wie für den Eintritt in die Kathedrale selbst, welcher schon ab 12.30 Uhr beginnen wird.“