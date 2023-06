Die Polizei meldete am Sonntag einen folgenschweren Verkehrsunfall auf der Autobahn. Zwei Motorradfahrer waren gegen 0.25 Uhr auf der A1 in Richtung Luxemburg unterwegs. In Höhe der Auffahrt Flaxweiler überholte der vorausfahrende Motorradfahrer einen Lkw, fuhr dabei ersten Erkenntnissen zufolge einem Auto auf und stürzte. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort zuerst von einem Auto und dann vermutlich noch von einem Lkw erfasst. Seine Verletzungen waren derart gravierend, dass die Rettungsdienste nichts mehr für ihn tun konnten und nur noch den Tod des 31-Jährigen feststellen konnten.

Die Autobahn wurde für die Dauer des Rettungseinsatzes sowie der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt und es wurden unverzüglich Umleitungen eingerichtet. Die Luxemburger Staatsanwaltschaft hat den Mess- und Erkennungsdienst der Polizei mit der Untersuchung des Unfalls beauftragt. Die Verkehrspolizei erstellte wiederum das Unfallprotokoll.

Die Polizei sucht nach Unfallzeugen, insbesondere nach dem Lkw-Fahrer, der in Richtung Deutschland unterwegs war und das Unfallopfer augenscheinlich erfasst haben soll.