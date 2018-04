Wem ist eigentlich mit einem Burkaverbot in Luxemburg geholfen? Sicherlich nicht den betroffenen Frauen: Wenn ihr Mann ihnen davor die Vollverschleierung aufzwang, wird er wohl kaum damit aufhören, weil die Regierung die Burka in öffentlichen Gebäuden verbietet. Dem Zusammenleben also? Laut dem Islamverband Shoura tragen etwa 15 Frauen in Luxemburg eine Vollverschleierung. Wahrscheinlich sind die wenigsten Luxemburger je einer Burkaträgerin über den Weg gelaufen. Von einem beeinträchtigten Zusammenleben kann also kaum die Rede sein.

Die Einzigen, die von dem umstrittenen Verbot profitieren werden, sind die Parteien. Sie haben es geschafft, die Wähler aufzufangen, die wollen, dass „diese Frauen zurück in ihr Land gehen, wenn sie sich so anziehen wollen“. Seit Frankreich vor ein paar Jahren das Burkaverbot einführte, köchelt die Debatte in der EU. Immer mehr Länder springen auf den Zug auf. Für Luxemburg wäre es die Gelegenheit gewesen, sich von seiner so oft genannten multikulturellen und offenen Seite zu zeigen.

Ganz nach dem Motto des „Nation Branding“. Die Regierung hätte standhaft bleiben und sich weiter gegen ein nationales Verbot einsetzen müssen. Dieses rein symbolische Feld der Politik hätte sie getrost CSV und ADR überlassen können.