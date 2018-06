Ein Gehaltsabkommen. Pünktlich. Kurz vor den Wahlen. Die Regierung verteilt damit ein Wahlgeschenk an die Privilegierten in diesem Land: Staatsbeamte. Luxemburger. Wähler.

Dabei lässt sich über die Sinnhaftigkeit der “80-80-90”-Regelung durchaus streiten. Eine Sparmaßnahme auf dem Rücken von Berufsanfängern muss in einem Land mit rekordverdächtigen Immobilienpreisen zumindest mit dem Prädikat ungerecht versehen werden. Gerechter – und für Staatsfinanzen auch ergiebiger – wäre wohl eine “90-80-80”-Regelung gewesen. Ein Gehaltsrückgang bei Beamten kurz vor Renteneintritt.

Doch das Abkommen legt die Mächteverhältnisse im Staat dar. Niemand kann gegen die CGFP regieren. Die Staatsbeamtengewerkschaft muss nur genügend Druck ausüben, dann knickt die Regierung ein. Das war im CSV-Staat so. Das ist auch bei “Blau-Rot-Grün” so.

Dabei war die Regierung einmal angetreten, um die Fenster aufzureißen und durchzulüften. Um die Gesellschaft zu modernisieren. Um gegen das Demokratiedefizit zu kämpfen, das sich bei der demografischen Situation in Luxemburg nicht leugnen lässt. Nun verfällt sie am Ende ihrer Schaffenszeit in alte Muster. Und damit belegt sie genau das, was Alex Bodry meinte: Es gibt kein Projekt mehr. Die Politik macht Politik für ihre Staatsbürger. Für die Menschen, die das Recht haben, sie zu wählen. Staatsbeamte. Luxemburger.