Der luxemburgische Wohnungsbaufonds hat sich vom Direktor Eric Rosin getrennt. Die Entscheidung kommt kurz nachdem der Fonds auf eine Phishing-Mail hereingefallen war und 800.000 Euro auf ein falsches Konto überwies.

Der luxemburgische Wohnungsbaufonds (“Fonds du logement”) muss sich schon wieder einen neuen Direktor suchen. In einer Pressemitteilung kommunizierte der Fonds am Dienstag, dass er sich in gegenseitigem Einvernehmen von seinem Direktor Eric Rosin trennt. Er war erst seit einem Jahr im Amt.

Die Entscheidung kommt kurz nachdem bekannt wurde, dass der Fonds auf eine Phishing-Mail hereingefallen war. Betrüger hatten sich über E-Mail als Partnerfirma des Fonds ausgegeben und die Überweisung von um die 800.000 Euro nach Polen gefordert. Das Geld wurde laut Fonds-Präsidentin Diane Dupont in zwei Phasen überwiesen. Der Betrug fiel erst auf, als die richtige Firma sich meldete und ihr Geld einforderte. In einer parlamentarischen Kommission sagte Wohnungsbauministerin Sam Tanson (“déi gréng”) vergangene Woche, dass 500.000 Euro in Polen blockiert werden konnten.

Seit der ehemalige Fonds-Präsident Daniel Miltgen im März 2015 von der damaligen Wohnungsbauministerin geschasst wurde, kommt der Wohnungsbaufonds nicht zur Ruhe. Tania Fernandes übernahm den Posten, gab ihn allerdings kurze Zeit später auf. Nachdem auch Fernandes’ Nachfolger Claude Wagner sich von der Präsidentschaft zurückzog übernahm Dupont sie Ende 2017. Auch die Suche nach einem Direktor für die laufenden Geschäfte gestaltete sich schwierig. Nach Mario Schweitzer sollte Pitt Mathieu die Aufgabe übernehmen – er trat allerdings nie an. Also übernahm der ehemalige ArcelorMittal-Manager Rosin den Posten. Demnächst soll eine Ausschreibung stattfinden, um seine Stelle neu zu besetzen.