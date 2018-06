Der F91 Düdelingen wird in der ersten Qualifikationsrunde der Champions League auf den ungarischen Meister Videoton FC treffen. Die Duelle finden am 10./11. Juli (im Stade Jos. Nosbaum) und 17./18. Juli (in Székesfehérvár) statt.

Übersteht der F91 diese Runde trifft die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller auf den Sieger der Partie zwischen dem bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad und dem nordirischen Meister FC Crusaders (25./25.7. und 31.7/1.8.).

Am Dienstag um 16.00 Uhr wird auch der “Meisterweg” der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League ausgelost. Dort würde Düdelingen antreten, wenn sie in der Königsklasse ausscheiden würden. Als Gegner kommen ausschließlich Champions-League-Starter in Frage.

Beim F91 hat die sportliche Vorbereitung auf die anstehende Saison am vergangenen Freitag begonnen.

Die Auslosung der regulären ersten und zweiten Europa-League-Qualifikation findet am Mittwoch statt (13.00 Uhr live auf uefa.com). Fola Esch (gesetzt), Progrès Niederkorn, und der Racing Lëtzebuerg gehen für Luxemburg an den Start.

Update folgt.