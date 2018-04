Die Luxemburger Polizei trauert um ihren Kollegen. Der Polizist ist in der Nacht auf Samstag auf der N7 bei Weiswampach gestorben, als er bei einer Verfolgungsjagd in seinem Streifenwagen mit einem Polizei-Transporter zusammenstieß. Bei dem Unfall wurde auch seine Kollegin, die auf dem Beifahrersitz saß, lebensgefährlich verletzt. Auch die drei Beamten, die in dem Transporter saßen, kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht klar.

La Police est en deuil — Portail de la Police Grand-Ducale // Luxembourg https://t.co/3s2r6jGsI4 — Police Luxembourg (@PoliceLux) 14. April 2018

Auf ihrer Webseite melden die Beamten: “Die luxemburgische Polizei trauert um einen ihrer Beamten, der bei der Ausübung ihres Amtes gestorben ist.” Auch Etienne Schneider, der Minister für Innere Sicherheit, schickte eine Kondolenzbotschaft. “Die Fahnen vor dem Polizeigebäude sind auf Halbmast, die ganze Polizei steht unter Schock”, schreibt Schneider. Er übersende der Familie, den Freunden und den Kollegen des toten Kommissars sein herzlichstes Beileid. Schneider ruft die Bevölkerung zur Solidarität mit der ganzen Polizei auf.

Laut Tageblatt-Informationen war der verunglückte Polizist 40 Jahre alt.