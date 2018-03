Im Zuge des Facebook-Datenskandals kann die luxemburgische Datenschutzkommission CNPD nichts unternehmen. Das erklärte Premierminister Xavier Bettel (DP) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Da Facebook keine Niederlassung in Luxemburg hat, werden Klagen von luxemburgischen Einwohner an die zuständige Datenschutzkommission weitergeleitet. Im Falle von Facebook wäre dies Irland, da das Unternehmen dort seinen europäischen Sitz hat.

Bettel weist auch darauf hin, dass ab dem 25. Mai neue Datenschutzregelungen in der EU gelten. Die luxemburgische Datenschutzkommission könnte zwar dann noch immer nicht eingreifen, sie könnte aber über ein europäisches Kommittee die irische Behörde zwingen, zu reagieren.

Unterredungen im Ausland

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica Daten von mehreren Millionen Facebook-Nutzern hat. Ein Entwickler, dessen App über Facebook psychologische Tests anbot, hatte die Daten von all seinen Nutzern und deren Freunde an die Firma weitergegeben. Cambridge Analytica hat im Laufe des amerikanischen Wahlkampfes für den Präsidenten Donald Trump gearbeitet. Durch gezielte politische Werbung soll die Firma Wähler beeinflusst haben.

Im Ausland geht die Politik weniger zögerlich mit den Facebook-Vertretern um. Die deutsche Justizministerin Katarina Barley hat beispielsweise am Montag Facebook-Mitarbeiter in ihr Ministerium zitiert, damit diese ihr Antworten zum Skandal liefern. Sie will unter anderem wissen, ob deutsche Facebook-Nutzer betroffen sind.

Ob luxemburgische Nutzer betroffen sind, ist ebenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst. Facebook will die betroffenen Nutzer allerdings in den nächsten Tagen informieren.