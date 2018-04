Das Forschungsinstitut LIST wird in Zukunft an luxemburgischen Militärprojekten mitarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung wurde vor zwei Wochen vom LIST und dem Verteidigungsministerium unterschrieben. Mitgeteilt hat das die Regierung erst am Freitag. Die Projekte, die aus der Zusammenarbeit entstehen, sollen sowohl militärischen als auch zivilen Zwecken dienen. Für die Zusammenarbeit stehen in den nächsten fünf Jahren fünf Millionen Euro von der luxemburgischen Regierung zur Verfügung.

Das Ministerium nennt in seinem Schreiben von diesem Freitag auch ein paar konkrete Beispiele. So könnten beispielsweise Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Kartografie oder bei der Analyse geografischer Daten ausgearbeitet werden. Auch im Informatik-Bereich könnten Projekte entstehen, zum Beispiel bei der Computersicherheit. Als letztes Feld werden in dem Schreiben die Werkstoffe angesprochen, “insbesondere die intelligenten Werkstoffe”. Damit sind Materialien gemeint, die auf ihre Umgebung reagieren können.

NATO will mehr Verteidigungsausgaben

Im vergangenen Jahr flossen laut Verteidigungsministerium zwei Prozent des Budgets in die Forschung. Die Zahl soll unter anderem durch die neue Zusammenarbeit erhöht werden. Die Europäische Union hatte die Mitgliedstaaten 2017 dazu aufgerufen, auf militärischer Ebene in die Forschung zu investieren. Sie hat anschließend einen vorläufigen Aktionsplan ins Leben gerufen, der Forschungsprojekte im Verteidigungsbereich mit 25 Millionen Euro subventioniert. 2018 werden dadurch Projekte mit insgesamt 40 Millionen Euro unterstützt. Ab 2021 will die Union dann eine größer angelegte Initiative starten.

Für Luxemburg ist die Forschung eine weitere Möglichkeit, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, ohne direkt in die Armee zu investieren und aufzurüsten. Die NATO fordert von ihren Mitgliedern militärische Investitionen in Höhe von zwei Prozent des BIP. Luxemburg liegt noch weit unter diesen Ausgaben und setzt laut Aussagen der Regierung lieber auf Entwicklungsprojekte. Auch ein Militärsatellit, der kürzlich in den Orbit gebracht wurde, soll die Ausgaben in diesem Bereich vergrößern.