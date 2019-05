Am vergangenen Sonntag fand in der Luxexpo The Box ein Sportevent der besonderen Art statt. Bewegungskünstler aus sechs unterschiedlichen Disziplinen hatten sich auf Kirchberg eingefunden, um gemeinsam einen Tag des sportlichen Austausches zu feiern und den Weg für neue Trainingstrends zu ebnen. Kamau bedeutet “stiller Krieger”. Bei der ersten Auflage brannten die Muskeln, denn wenn Tänzer, Fitness-Athleten und Parkour-Läufer aufeinandertreffen, ist Spannung garantiert.

Von Laura Tomassini

Schon von draußen ließen sich durch die verglasten Wände der Messehalle tanzende Figuren erkennen, beim Öffnen der Tür erklangen prompt die ersten Beats. Von 11.00 Uhr bis in die frühen Abendstunden wurde aus der Luxexpo The Box am Sonntag ein Ort des Austausches, nicht nur von Worten, sondern vor allem von Bewegung. Es war die Jungfernfahrt des Teams von Kamau, mit an Bord jedem, der es liebt, zu tanzen, zu springen, zu jonglieren. “Synergy asbl” und “Sports&More”, die Veranstalter des Events, hatten sich zum Ziel gesetzt, Sportbegeisterte aus verschiedenen Disziplinen in Luxemburg zusammenführen.

Ein Vorhaben, das den Organisatoren Sven Soares, Claudia Urhausen und Virginie Deconinck definitiv gelungen ist. Rund 50 Personen hatten sich für die angebotenen Workshops eingeschrieben: Von Yoga am frühen Morgen bis Ladystyle kurz vor Schluss, die Kursräume waren stets gerammelt voll. Doch nicht nur den Besuchern wurde etwas geboten, auch Profis konnten ihren Horizont erweitern. “Es sind die Menschen heute, die das Event ausmachen. Ich lerne etwas von Parkour, Parkour lernt etwas von mir. Es ist ein Austausch und die Atmosphäre ist einfach einmalig”, meinte Fußball-Freestyler Sven Fielitz begeistert.

Zwischen Shows und Jam-Sessions hüpfte der Ball des 27-Jährigen immer wieder über fremde Zehenspitzen, die Demo der Luxemburger Freerunner hingegen ließ auch das Herz des Trickmeisters höher schlagen. Im Fokus des Events stand eine relativ neue Sportart: Breakletics. Der Trend aus Deutschland erobert derzeit die Massen und soll künftig auch Luxemburgs Fitnessgänger zum Schwitzen bringen. Gemeinsam mit Breakletics-Erfinder Peter Sowinski heizte Trainer Vincent Hafner seinem Publikum am Sonntag bereits beim ersten Vorgeschmack so richtig ein.

Im Oktober hat der 23-Jährige die Ausbildung zum offiziellen “High Intensity Interval Training”-Coach (HIIT) absolviert, nun will der Tänzer das Sportprogramm als regelmäßigen Kurs etablieren. “Typisches Muskeltraining wirkt auf mich relativ schnell langweilig. Ich brauche fluidere Bewegungen. Breakletics ist wie Tanz, aus einem Move kann man 50 neue entwickeln, und das für jedes Level”, erklärt Hafner das Konzept.

Neues ausprobieren und so vielleicht ungeahnte Symbiosen kreieren, genau das war das Ziel von Kamau. Und die Ansteckungsgefahr der “Urban Activities Vibes”, wie Claudia Urhausen sie nannte, war nicht nur bei den Workshops sichtbar. “Wir sind alle positiv überrascht, so viel Andrang hatten wir uns nicht erwartet”, sagte die Tänzerin begeistert. Denn trotz unterschiedlichster Backgrounds war allen Beteiligten nach achtstündigem kreativem Teilen eines klar: Muskelkater ist definitiv nicht das einzige, was sie von Kamau mit nach Hause nehmen würden.