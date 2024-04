Das Brau-Atelier der Niederkerschener Brasserie nationale wird gerne und oft gebucht, etwa von Unternehmen, die hier zwecks Teambuilding, also Zusammenschweißen der Belegschaft via Gerstensaft, eigene Biere produzieren. Die Werkstatt dient aber auch der betriebsinternen Forschung: Neue Produkte werden hier entwickelt und verfeinert. Jetzt entstand das Battin IPA.

IPA ist die Abkürzung für India Pale Ale, Biere, die im 18. Jahrhundert von britischen Seeleuten für die sechsmonatige Indienroute auf den Seglern eingelagert wurden und deren hoher Gerstengehalt eine vergleichsweise lange Lagerung erlaubte. Exportbiere für Indien zeichneten sich ab da durch ihre relative Bitterkeit aus. Das Aufkommen zahlreicher kleiner Brauereien, die mit artisanal hergestellten Produkten die Geschmackspanoplie erweiterten und die Bereitschaft der Kunden steigerten, auch mal neue Produkte auszuprobieren, bereitete das Terrain für die India Pale Ales, die zu einem neuen Trendprodukt der Brauereien wurden.

Problematisch war bisher oft das Erkennungsmerkmal dieser Gerstensäfte: Der hohe Anteil an Bitterstoffen verschlägt oft den Appetit auf ein zweites oder drittes Glas. In der Brasserie nationale gingen die Braumeister deshalb einen anderen Weg. Sie suchten bewusst einen fruchtigen Hopfen aus, der mit der Weihenstephaner Hefe „Tropical“ fermentiert wird und so zu einem fruchtigen obergärigen Produkt umgewandelt wird, das einen erfrischenden Charakter hat und mit etwas Fantasie nach Pfirsisch oder gar Litchi schmeckt.

Ein Unding für frühere Brauer

Wie Georges Lentz, der u.a. neben seiner Tochter Isabelle Lentz (CEO der Gruppe Munhowen) sich am Rande der Vorstellung des Battin IPA erinnerte, sei das gemeinsame Brauen von ober- und untergärigen Bieren in ein und derselben Brauerei von früheren Braumeistern als Unding angesehen worden: Die Hefen (die sich gerne auch in der Raumluft bewegen) würden sich miteinander vermischen und könnten so nicht kontrolliert werden, hieß es. Heute produziert die Brauerei in Bascharage mehr als ein Dutzend Produkte; der Hefeflug stellt dabei offensichtlich kein Problem dar …

Durch seinen fruchtigen Charakter bietet das Battin IPA nunmehr einen vereinfachten Einstieg in die Welt der IPAs. Und durch ein Angebot in vielen Gaststätten, die das Bier in der Anfangsphase vom Fass verzapfen und in einem typisch britischen Glas kredenzen werden, sowie eine Aktion „zwei Viererpacks zum Preis von einem“ in den Geschäften erhofft sich die Brauerei einen recht großen kommerziellen Erfolg mit dem ersten obergärigen Produkt des Hauses.

Der nahende Frühling spielt den Brauern dabei in die Karten: Das erfrischende IPA mit einem Alkoholgehalt von 5,4 Prozent, der also nur unwesentlich über jenem eines traditionellen Pils liegt, ist ein hervorragender isotonischer Durstlöscher für wärmere Tage. Es begleitet dabei hervorragend Grillprodukte oder etwa Burger aller Art.