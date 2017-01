Millionenförderung für Forscher der Uni.lu

Prof. Dr. Alexandre Tkatchenko arbeitet in der Forschungsabteilung "Physics and Materials Science" an der Universität Luxemburg. Er untersucht die Wechselwirkungen zwischen Molekülen, die die Eigenschaften und das Verhalten von Stoffen beeinflussen.

Im Rahmen des Projektes sollen moderne Methoden entwickelt werden, um Modelle von Stoffen zu erstellen, die sich aus Tausenden von Molekülen zusammensetzen, heißt es am Mittwoch in einer Mitteilung der Universität.

Langfristiges Ziel ist es, Methoden zu entwickeln, die die Entwicklung intelligenter und reaktiver Materialien unterstützen, beispielsweise molekulare "Maschinen", die in der personalisierten Medizin, im Umweltschutz, im Bereich der Energiespeicherung und im Transportwesen eingesetzt werden können.

Für seine Forschung hat Tkatchenko jetzt den hochdotierten Förderpreis des Europäischen Forschungsrats (ERC) erhalten. In den kommenden fünf Jahren wird er mit rund 1,8 Millionen Euro an Forschungsgeldern für sein Projekt unterstützt.

"Diese Anerkennung zeigt unsere Fähigkeit, talentierte Wissenschaftler, die hervorragende Forschungsarbeit leisten, anzuziehen und zu halten", erklärt der verantwortliche Dekan, Prof. Dr. Paul Heuschling. Rektor Prof. Dr. Rainer Klump fügt hinzu: "Ich bin sehr erfreut, dass Alexandre dieser außergewöhnliche Erfolg so bald nach seiner Ankunft in Luxemburg gelungen ist."

Es ist bereits die vierte Millionenförderung für Forscher aus Luxemburg, heißt es von Uni.lu.