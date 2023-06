Legt die Stifte nieder, das wars: Luxemburgs Wahlbüros haben um 14 Uhr ihre Türen geschlossen. Für die Wahlhelfer beginnt nun die eigentliche Arbeit.

Wer jetzt noch den Gang ins Wahlbüro antritt, dürfte sich vor verschlossenen Türen wiederfinden. Von 8 Uhr bis 14 Uhr hatten Luxemburgs Einwohner Zeit, ihre Stimmen bei den Gemeindewahlen abzugeben. Nun beginnt für die Wahlhelfer die eigentliche Arbeit – und bei Amtsinhabern und Kandidaten gleichermaßen dürfte der Puls langsam aber sicher ansteigen.

LINK Verfolgen Sie hier unseren Liveticker zu den Gemeindewahlen

Die ersten Resultate dürften aus den kleineren Gemeinden schon am frühen Nachmittag eintreffen – aus Esch/Alzette oder Luxemburg-Stadt sind die Resultate wohl erst um Mitternacht da. Im vergangenen Jahr war Petingen um 0.33 Uhr am Montagmorgen die letzte Gemeinde, die ihre Wahlresultate einreichte – ein Fehler beim Auszählen hatte zu Verspätungen geführt. Selbst Luxemburg-Stadt schickte ihre Resultate früher ein: Bis 0.26 Uhr dauerte es in der Hauptstadt, um alle Stimmen auszuwerten.